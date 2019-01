Fiú és lány futsalosok is pályára léptek

Az U17-es fiúknál a harmadik fordulót, az U16-os hölgyeknél a második kört játszották nemrég a megyei futsalbajnokságban.

Eredmények: Megyei U17 futsal „A” csoport 3. forduló (Veszprém): Úrkút SK-Sümegi TTE 2-5, Ajka Kristály SE-Magyarpolány SE 0-5, Úrkút SK-Magyarpolány SE 5-4, Sümegi TTE-Ajka Kristály SE 10-3, Úrkút SK-Ajka Kristály SE 9-3, Magyarpolány SE-Sümegi TTE 1-5. „B” csoport 3. forduló (Balatonfüred): Balatonfüredi USC-FC Zirc 6-1, Balatonalmádi SE-TIAC VSE 5-3, Balatonfüredi USC-Balatonalmádi SE 6-2, TIAC VSE-FC Zirc 3-4, Balatonalmádi SE-FC Zirc 6-1, TIAC VSE-Balatonfüredi USC 3-6.

Megyei U16 futsal, leány „A” csoport 2. forduló (Veszprém): VFC USE „A”-WTV Sport Kft. 4-1, VFC USE „B”-Balatonfüredi FC 3-3, VFC USE „A”-VFC USE „B” 10-1, Balatonfüredi FC-WTV Sport Kft. 6-3, Balatonfüredi FC-VFC USE „A” 2-8, VFC USE „B”-WTV Sport Kft. 5-2.

„B” csoport 2. forduló (Veszprém): VFC USE „C”-FC Ajka 13-3, Szabadbattyán KSE „A”-Szabadbattyán KSE „B” 5-5, VFC USE „C”-Szabadbattyán KSE „A” 3-2, FC Ajka-Szabadbattyán KSE „B” 1-6, VFC USE „C”-Szabadbattyán KSE „B” 3-3, FC Ajka-Szabadbattyán KSE „A” 3-12.