Fölényes sikert aratott a veszprémi kosárcsapat

Egy percig nem volt szoros a Nagykőrösi Sólymok elleni találkozó, a Hoya Pannon Egyetem Veszprém gárdája fölényes sikert könyvelhetett el a kosárlabda NB I/B piros csoportjában, és őrzi vezető pozícióját a tabellán.

Hoya PE–Nagykőrös 93-66 (27-14, 29-14, 20-21, 17-17)

Veszprém, 300 néző. V.: Minár, Horváth, Pécsi. Hoya Pannon Egyetem Veszprém: Mucza 6, Medve 12/6, Madár 18/18, Kovács 15/3, Körtélyesi 4. Csere: Szűcs 3/3, Füzi 15, Czirbus 15, Bruder 5, Simon. Edző: Mérész Csaba. Nagykőrösi Sólymok KE: Lakosa 8, Mácsai 8, Bartos 6, Molnár 2, Jókai 7. Csere: Lakatos 4, Fehér 22/12, Csukás, Mester, Vigueria 9, Petrás. Edző: Lakosa Zsolt.

Sokak meglepetésére nem kapott helyet a kezdőben Mike McCall, a veszprémiek amerikai légiósa. Mint azt később megtudtuk, az irányító játékos combja meghúzódott, így a jövő heti BKG elleni rangadó előtt nem kockáztatta szereplését Mérész edző.

Szerencsére nem is volt rá szükség, mert a társai igen komolyan vették a tabella tizenkettedik helyén álló rivális elleni összecsapást, Medve bekezdett egy triplával, majd újabb két gyors akció után már 7-0 állt az eredményjelzőn.A vendégek a 3. perc végén találtak be először, de a veszprémi henger nem állt le, Madár két hármasa után pedig már 17-6-ra állt a meccs.

A Nagykőrös is lendületbe jött 17-12-re felzárkózott, persze Mérész edző azonnal időt kért. Rendezte sorait a Hoya, és a negyed 10-2-es rohammal ért véget (27-14).

Fehér hármasa nyitotta meg a második felvonást, ám Füzi gyorsan reagált. Továbbra is a Hoya akarata érvényesült, fokozatosan nőtt a különbség a két fél között.

Madár újra fantasztikus formát fogott ki, stílszerűen fogalmazva szárnyalt, és újabb két pontos trojka után 39-21-re meglépett a bakonyi alakulat.

Szűcs kosarával pedig megduplázta a különbséget a Veszprém, ekkor 42-21-et mutatott a kijelző (16. perc).

A félidő végére gyakorlatilag eldőlt a meccs, 56-28-cal fordultak a csapatok.

A hosszabb szünetet követően többször is nagyon közel állt a harmincpontos előnyhöz a Hoya, amit végül a 27. percben sikerült átugrani (73-42). Mérész edző a fiataloknak is mind több lehetőséget adott, Bruder és Szűcs is újra pályára lépett. A negyed 76-49-es eredménnyel zárult.

Az utolsó felvonásban már csak az volt a kérdéses, mekkora differencia lesz a két fél között. Bruder kosara vezette fel a játékrészt, aztán Madár hatodik triplája után 81-53 volt az eredmény. A Nagykőrös próbált kozmetikázni az eredményen, egy 8-3-as szériával közelebb zárkózott (86-63), ami nem tetszett a bakonyiak vezetőedzőjének, és persze azonnal időt kért. Az utolsó percekre az öt fiatal játékosát küldte pályára Mérész Csaba: Simon, Bruder, Szűcs, Mucza és Füzi szép akciókkal és remek megmozdulásokkal hálálták meg a bizalmat.

Mérész Csaba: – Komolyan vette a társaság a mérkőzést, mind védekezésben, mind támadásban jó teljesítményt nyújtott. Nincs megállás, még sok a dolgunk, megyünk tovább.