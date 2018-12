Folytatódott a megyei futsalpontvadászat

Több tucat csapat lépett pályára a megyei futsalbajnokság U–9-es és U–17-es korcsoportos küzdelmeinek nyitányán.

Eredmények, megyei U–9 futsal „A” csoport 1. forduló (Várpalota, Gál Gyula Sportcsarnok): Várpalotai BSK–VFC USE „3” 0-11, Balatonfüredi USC „2”–FC Ajka „2” 0-12, Várpalotai BSK–Balatonfüredi USC „2” 1-12, VFC USE „3”–FC Ajak „2” 2-4, VFC USE „3”–Balatonfüredi USC „2” 5-1, Várpalotai BSK–FC Ajka „2” 1-12.

„B” csoport 1. forduló (Veszprém, II. János Pál Sportcsarnok): Szilágyi DSE–VFC USE „2” 2-9, Balatonalmádi SE „1”–Start SE 5-3, Szilágyi DSE–TIAC VSE „1” 2-5, VFC USE „2”–Balatonalmádi SE „1” 18-0, Szilágyi DSE–Start SE 3-2, VFC USE „2”–TIAC VSE „1” 10-4, TIAC VSE „1”–Balatonalmádi SE „1” 6-0, VFC USE „2”–Start SE 19-2, Szilágyi DSE–Balatonalmádi SE „1” 3-6, Start SE–TIAC VSE „1” 1-8.

„C” csoport 1. forduló (Úrkút, Úrkút Sportcsarnok): FC Ajka „1” Magyarpolány SE 9-0, Magyarpolány SE–TIAC VSE „2” 1-17, FC Ajka „1”–TIAC VSE „2” 1-8.

„D” csoport 1. forduló (Zirc, Zirci Reguly Antal Iskola): FC Zirc–Csetény SE 7-2, Gyulafirátót SE–PELC 1-20, FC Zirc–Gyulafirátót SE 25-0, Csetény SE–PELC 2-15, PELC–FC Zirc 10-5, Csetény SE–Gyulafirátót SE 12-0.

„E” csoport 1. forduló (Balatonalmádi, Balatonalmádi György Dénes Iskola): Balatonalmádi SE „2”–Balatonfüredi USC „1” 1-9, FAK „1”–Tihanyi FC 3-1, Balatonalmádi SE „2”–VFC USE „1” 3-11, Tihany FC–Balatonfüredi USC „1” 0–20, FAK „1”–VFC USE „1” 0-16, Balatonalmádi SE „2”–Tihanyi FC 5-1, Balatonfüredi USC „1”–FAK „1” 11–0, VFC USE „1”–Tihanyi FC 17-0, Balatonalmádi SE „2”–FAK „1” 7-3, VFC USE „1”–Balatonfüredi USC „1” 8-4.

Eredmények: Megyei U17 futsal „A” csoport 1. forduló (Alsóörs, Alsóörsi Sportcsarnok): Start SE–Magyarpolány SE 13-2, Ajka Kristály SE–Sümegi TTE 1-18, Start SE–Sümegi TTE 12-1, Magyarpolány SE–Ajka Kristály SE 8-3, Magyarpolány SE–Sümegi TTE 3-4, Start SE–Ajka Kristály SE 27-1.

„B” csoport 1. forduló (Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium): Balatonfüredi USC–Tihanyi FC 5-3, Balatonalmádi SE–FC Zirc 3-3, Balatonfüredi USC–Balatonalmádi SE 3-1, Tihanyi FC–FC Zirc 8-3, Tihanyi FC–Balatonalmádi SE 4-7, Balatonfüredi USC–FC Zirc 5-3.

