Fontos győzelmeket arattak a Veszprém megyei csapatok

Igaz, hogy 22 percig hátrányban kézilabdázott a Balatonfüredi KSE U21-es gárdája, de a két pontot így is megszerezte. A Telekom U21 nagy bravúrt hajtott végre, a bajnok aspiráns otthonában nyert.

BKSE U21-PEAC 33-27 (15-15)

Balatonfüred, 60 néző. V.: Bátori, Szécsi. Balatonfüredi KSE U21: Lakatos – Brandt 3, Tóth D. 1, Kőhegyi 2, Vajda 3, HATÁR 7, Orbán B. 1. Csere: ANDÓ (kapus), Tóvizi 3, Szász 2, Varga 3, Ág 1, Klucsik, Hutvágner Ák. 1, DRASKOVICS 4, Hutvágner Ár. 2 (2). Edző: Kárpáti Krisztián.

Kiállítások: 22, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/2.

Jól kezdte a találkozót a sereghajtó ellen a Balatonfüred, 5-2 után 9-4-re lépett el. Aztán a 20. percben váratlan fordulat történt, a fiatal hazaiak könnyelművé váltak, ráadásul a játékvezetők is főszereplőkké akartak előlépni. A szünetre kiegyenlítettek a szerényebb képességű vendégek.

A szünet után is a BKSE irányított, de a rengeteg kiállítás miatt csak a hajrára tudta kiharcolni a tóparti együttes a reális különbséget (45. perc: 25-19). Előfordult, hogy a fürediek fél percig hármas hátrányban kézilabdáztak, igaz Tóvizi ekkor is gólt szerzett, de kétszer kettős hátrányt kellett kivédekezniük. A játékvezetők nem tudtak felnőni az NB I/B szintjéhez, döbbenetesen gyenge produkciót nyújtottak. Szerencsére a BKSE így is megszerezte a két pontot.

ETO-SZESE-Telekom U21 27-31 (11-16)

Győr, 300 néző. V.: Réti, Szedmák. Telekom Veszprém U21: Palasics, Mikler (kapusok), Bakos, Dörnyei, Csányi, Gombai, Hornyák 10 (3), Melnyicsuk 3, Szuharev, Sisa 3, Szűcs 4, Ilics 8, Bodor 3. Edző: Gulyás Péter.

Kiállítások: 2, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 1/0, ill. 4/3.

Hornyák triplájával indult a találkozó a bajnokaspiráns otthonában (0-3), a hazaiak az 5. percben találtak be először. Folytatódott a veszprémiek remek szériája, és egy 5-0-s sorozattal máris 2-9 állt az eredményjelzőn. Kétszer is időt kértek a győriek, de ez is csak arra volt elég a nagyszerű napot kifogó Telekom ellen, hogy valamelyest csökkentsék a hátrányt (6-10). A félidő hajrájában azonban Hornyák újra megszórta magát és 11-16-tal ért véget a játékrész.

A térfélcsere után ügyesen tartotta a különbséget a bakonyi gárda (16-22), de amint a lendület egy kicsit alábbhagyott, közelebb jött a Győr (19-22).

Veszprémi időkérést követően azonban sikerült rendezni a sorokat és egy újabb 5-0-s szériával a vendégek eldöntötték a mérkőzést (47. perc: 20-28). A hátralévő időben kissé kiengedett a Telekom, azonban az ETO a jelentős hátrányt nem tudta ledolgozni. Óriási bravúr, értékes két pont.