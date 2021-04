Fordított és fontos meccset nyert a Balatonfüred csapata

A labdarúgó NB III Nyugati csoportjának 32. fordulójában idegenben aratott fontos győzelmet a Balatonfüred.

Borongós időben indult az útjára a labda, amely már a 2. percben a hazai kapuban táncolt: Bene a jobb oldalon lefutott az alapvonalra, pontosan belőtt labdáját Schillinger 2 méterről vágta be, 0-1. Ezután is a Balatonfüred irányította a játékot, a hazaiak szinte csak a védekezéssel voltak elfoglalva, de a vendéghelyzetek kimaradtak. Jó példa erre a félidő végén történtek, amikor is Szabó B. kapufát lőtt.

A szünet után is a Füred dominált, de egyre görcsösebb lett a vendégcsapat, míg a hazaiak cserékkel frissítettek és egyre lelkesebbek lettek. A 73. percben egy bal oldali szögletet követően a labdánál Nikolics került a földre, a játékvezető 11-est ítélt, amit Dekanics magabiztosan értékesített, 1-1. Ettől vérszemet kapott a Nagyatád, aminek az lett az eredménye, hogy a 77. percben átvették a vezetést: egy középre lőtt labdát Csikós vágott be, 2-1. Borgulya István osztott-szorzott és cserékkel igyekezett felrázni csapatát. A BFC magához tért, minden erejével rohamozott: a 84. percben a kilépő Barthát a hazai kapus elsodorta, a jogos büntetőt Szabó B. lőtte be, 2-2. A Füred nem állt le, jött a 86. perc és a nem sokkal korábban beállt Tamás Szabolcs egy jobb oldali szabadrúgást első labdaérintéséből a hálóba bólintotta, 3-2.

Az első 45. percben sok helyzetet elpuskázó BFC saját magának tette nehézzé a meccset, de a találkozó utolsó 10 percében hatalmas küzdeni akarásról tettek tanúbizonyságot és vesztes helyzetből felállva nyerték meg a találkozót.

NAGYATÁDI FC – BALATONFÜREDI FC 2-3 (0-1) Nagyatád, Nagyatádi Mudin Imre Sportcentrum, zárt kapuk. Játékvezető: Héra. Nagyatádi FC: Bonnyai – Dekanics, Kovács, Kis, Horváth, Jerkovic, Nikolic, Grabarics (Galamb), Sághy, Basics (Palkovics), Koósz (Csikós). Edző: Papp Zoltán. Balatonfüredi FC: Keserű – Géringer, Schillinger (Tamás), Imre (Markó), Szalai, Tetézi (Pápai), Burucz, Pécseli, Bartha, Szabó, Bene (Róth). Edző: Borgulya István. Gól: Dekanics, Csikós, ill. Schillinger, Szabó, Tamás Sz. Jók: Dekanics, Nikolics, Galamb, ill. Burucz, Bartha, Tamás Sz.

Borgulya István: – Nagyon nehéz meccs volt, mint ahogyan azt vártuk is. Egy felszabadultan, bátran futballozó csapat ellen játszottunk, akik ellen vezetést szereztünk, ami minket zavart meg. Ma igazán nem a játék, hanem a küzdeni akarás volt a döntő. A három pont volt a lényeg.