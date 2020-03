Főszerepet vállalt a játékvezető Pápán

Három gólt és három kiállítást hozott az éllovas Érd pápai vendégjátéka, melyen a leggyengébb teljesítményt a játékvezetői hármas nyújtotta.

Perutz FC–Érdi VSE 1-2 (1-1)

Pápa, 500 néző. V.: Horváth (Kulman, Nagy). Perutz FC: Szigeti – Nagy T., Császár, Dóczi, Böröczky – Iványi, Baldauf, Kalász, Zsirai (Szilágyi, 56.) – Irmes (Farkas B., 81.), Szabó Zs. (Márton 92.). Edző: Lengyel Ferenc.

Érdi VSE: Kertész F. – Májer, Bozsoki, Gál Sz., Németh G. V. – Koós, Durso (Melczer, 46.), Gera D. – Kollega (Csiszár, 90.), Mojzer (Kalmár, 73.), Pál Sz. Edző: Limperger Zsolt.

Gsz.: Szabó Zs. ill. Németh, Csiszár

Az idei év első tétmeccsén mindjárt rangadóra készült a negyedik helyen álló Perutz FC, mely a tabellát vezető Érdet látta vendégül.

A 4. percben első lehetőségét gólra váltotta a Perutz, Nagy Tamás bedobása került át a hosszúra, ahol Szabó Zsolt öt méterről félfordulatból a léc alá bombázott, 1-0.

A megszerzett előny nem tartott sokáig, hiszen négy perccel később egyenlített az Érd: egy jobb oldali beadást követően a hazaiak nem tudtak felszabadítani, a lecsorgó labda Németh elé került, aki a tizenhatosról óriási gólt ragasztott a kapu felső részébe, 1-1.

A vezetéshez is közel álltak a zöld mezesek, ám Kollega ziccerét Szigeti védte. A 38. percben tíz emberre fogyatkozott a Pápa, a félpályánál Iványit talpalásért kiállította Horváth Patrik játékvezető. Az érdi játékos szerencsére folytatni tudta a játékot, még ápolni sem kellett.

A 70. percben ismét közel állt a vezetés megszerzéséhez a Perutz, Kalász szögletét Nagy Tamás csúsztatta a felső kapufára. A hajrá elég feszült pillanatokat hozott, melyben a főszerepet Horváth játékvezető és első számú asszisztense, Kulman Tamás játszotta. A 89. percben Nagy Tamást rántották le a nyakánál fogva, ám az Érd jöhetett bedobással. Amikor ezt a pápai védő szóvá tette, megkapta második sárga lapját, és mehetett zuhanyozni. A csattanó a hosszabbításra maradt, egy bal oldali beadást a csereként pályára lépő Csiszár bólintotta a kapuba, Szigeti nem védhette a közeli fejest, 1-2.

A hazaiak végül nyolc emberrel fejezték be a meccset, a gól után szövegelésért ugyanis Baldaufot is kiállította a játékvezető. Ám még így is lehetett volna esély a pápai pontszerzésre, ám amikor egy hazai támadásnál Pál kezére pattant a labda a tizenhatoson belül, a bíró továbbot intett, így maradt az 1-2-es végeredmény.

Lengyel Ferenc: Tíz emberrel is abszolút partiban voltunk, sőt több helyzetet dolgoztunk ki. Nem tudok elmenni szó nélkül a játékvezetői felfogás mellett, egész egyszerűen felháborító, ami ma itt Pápán történt. Valószínű, hogy a játékosaim is hibáztak, de a hosszabbításban szándékosan be nem fújt tizenegyes és a játékvezető egész meccsen tapasztalt részrehajló viselkedése teljesen érthetetlen.