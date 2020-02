Futóversenyen vehetnek részt a szerelmesek Balatonfüreden

Ötödik alkalommal rendezik meg a tóparti városban a hatalmas népszerűségnek örvendő Szerelmes Füred futóversenyt, amelyre szombaton több, mint ötszáz résztvevőt várnak a szervezők.

Idén februárban is benépesítik a balatonfüredi Tagore sétányt és környékét azok a párok, akik amellett, hogy boldog, összehangolt kapcsolatban élnek, futni is imádnak, elsősorban együtt. A Szerelmes Füred – amely az évek során folyamatosan fejlődött és bővült – ezúttal is tartogat újdonságokat: a klasszikus páros váltó (kétszer hét kilométer) és a szingli (hét kilométer) futam mellett van már egyéni (aki nem akar a szingli-mezőnybe tartozni, de egyedül fut: szintén hét kilométer), és együtt futó páros (kétszer hét kilométer) kategória, valamint félmaratonra is lehet nevezni.

Idén először a gyermekek is aktív szerepet kapnak, számukra külön versenyt rendeznek Szerelmünk Kincse néven, illetve a kicsik az együtt futó számban bátran csatlakozhatnak szüleikhez. A szervezők bíznak benne, hogy idén is rengetegen lelik örömüket a pályán, illetve büszkék arra, hogy az eseménnyel hozzájárulhatnak Balatonfüred idegenforgalmi kínálatához, hiszen sok résztvevő három napot is eltölt a verseny miatt a városban.

A Szerelmes Füred központja idén is a Vitorlás tér lesz, a rajtcsomagok pénteken 16 és 18 óra között a a Balatoni Helyi Értékek Egyesület irodájában (Balatonfüred, Zrínyi u. 1.), illetve szombaton reggel a verseny helyszínén reggel 8.30 és 10 óra között vehetők át. Nevezni még a helyszínen is lehet.

A megmérettetés részletes programja: szombat, 10.30: Szerelmünk Gyümölcse futam, 11.00: Bálint napi félmaraton, Szerelemről Szó Sem Volt (szingli), és egyéni futamok, 11.05: Együtt Futunk, 11.10: Szerelmes Füred Classic (páros váltó), 13.45: eredményhirdetés