Gaál Zsóka felnőtt női világbajnoki címet szeretne szerezni

Húsz – ennyi lépésből kaptam ki a 11 éves sakkozótól, Gaál Zsókától. Nincs min szépíteni, gyors parti volt, amelynek a végén kis könyörületért ellenfelem szemébe néztem volna, de nem tudtam, mert háttal ült a táblának…

Persze Gaál Zsókától nem csak nekem nem szégyen kikapni, a 11 éves ajkai hölgy női FIDE-mester, aki vezeti a világranglistát a tizenegy év alatti lányoknál. Háromszoros utánpótlás Európa-bajnok, kétszer nyert világbajnoki ezüstérmet. A „nagyok” között is vitézkedik, a Bányász SK Ajka NB I/B-s csapatának tagja, játszik az osztrák Bundesligában, tavaly decemberben ötödik lett a magyar felnőtt női bajnokságon, amellyel Polgár Zsuzsa nyomdokaiba lépett.

A tapolcai sakkiskolában nevelkedett tehetség rengeteg helyen letette már a névjegyét Brazíliától Kínáig, rövid pályafutása alatt annyi kupát, trófeát, érmet és oklevelet gyűjtött, hogy a különböző tárgyak alig férnek el a gyakorlásra berendezett kicsiny ajkai lakásban.

Ebben a lakásban várt rám a már említett (számomra) emlékezetes sakkparti az ország egyik legígéretesebb tehetségével, de még mielőtt erre sort kerítettünk volna, leültünk beszélgetni a családdal.

Sakkról, gyerekkorról, célokról, pszichológiáról, és Van Damme-ról.

Már a beszélgetés elején kiderült (amit persze sejtettem is, hiszen hatéves kora óta nyomon követem Zsóka szereplését), hogy a kislánynak bizony nagy tervei vannak. – Magasra tettem a mércét, felnőtt női világbajnoki címet szeretnék szerezni, ezért dolgozom nap mint nap – jelentette ki Zsóka.

– Rengeteg emberrel beszélgettünk erről a szakmában, és utána fogalmaztuk meg a terveket. Azt gondoljuk, hogy ehhez adott minden, megvan a támogatás, megfelelőek a feltételek, és kiváló edzőkkel dolgozhatunk együtt – mondta az édesapa, Gaál Sándor.

Sándor – aki maga is sakkozó – kíséri Zsókát a különböző megmérettetésekre, van mit szerveznie, hiszen a dolgos hétköznapok mellett 2018-ban a kisebb-nagyobb viadalokon túl lánya öt világversenyen ült asztalhoz. Zsóka immáron főfoglalkozású sakkozó, de aki azt gondolná, hogy egy kalitkába zárt „ufó”, az téved. Édesanyja, a pedagógus Rená­ta ezzel kapcsolatban megjegyezte, sokaktól megkapják a kérdést: nem veszik-e el így Zsóka gyerekkora? Tudják, hogy ez sokszor nem rosszindulatú feltételezés, hanem őszinte kíváncsiság. Aki ismeri a lányukat, tisztában van vele, hogy nála a sakk olyan ösztönös, mint másnak az evés, vagy az ivás. Már egészen kicsi kora óta gyakorol hosszú órákat, nincs olyan tevékenység, amit jobban szeretne. Zsóka magántanuló, az Ajkai Borsos Miklós Általános Iskola hatodikos diákja, kurzusszerűen tanul és ír dolgozatokat. Nagyon jól megy neki a suli, eddig minden évben kitűnő volt, a szülei kiemelték, nem lesz problémája azzal, hogy felsőfokú végzettséget szerezzen, amit fontosnak tartanak.

Ha nincs verseny, Zsóka egy napja úgy néz ki, hogy egy óra sport, egy óra angol, a többi pedig sakkedzés, ami 6-8 órát jelent. A sportok közül – Jankó Ilona többszörös magyar bajnok középtávfutó, erőnléti edző foglalkozik vele – az asztaliteniszt szereti a legjobban, de szívesen fut és ha alkalma nyílik rá, teniszezik is. (Igaz, amikor rákérdeztem a kedvenc sportjára, azt mondta: a sakk.) Emellett belefér a programba a tanulás, a játék, a pihenés, kikapcsolódás és a barátokkal való kapcsolattartás is. A család fontosnak tartotta azt is, hogy sportpszichológus segítse Zsókát, aki rendszeresen beszélget Harsányi Szabolcs Gergővel. Az ötlet kiváló volt, az ifjú sakkozó szereti, alig várja ezeket az alkalmakat.

Érdekesség, hogy amikor a kikapcsolódásról esett szó, Zsóka megjegyezte, mostanában a Van Damme- és Bruce Lee-filmek a kedvencei, nem takarja el a szemét a kemény, harcos jeleneteknél. Volt, hogy édesapja csapott rá a távirányítóra, amikor az egyik film legelején valaki máris szörnyű halált halt. Ezt összefüggésbe is hoztuk a sakkal, amelyben – ha sikeres akarsz lenni – nagyon fontos a gyilkos ösztön. Ez pedig nagyon kevés lányban van meg.

Ami a jövőt illeti, a 2019-es célok között szerepel, hogy Zsóka az idősebb korosztályokban, és elsősorban a fiúk között mérettesse meg magát fejlődése érdekében. A versenyek közül kiemelkedik a nyári pozsonyi Európa-bajnokság, valamint az őszi indiai U20-as világbajnokság. A Gaál-család köszöni a támogatóknak, hogy lehetővé teszik Zsóka megfelelő felkészülését és versenyeztetését, valamint nagyon hálás a szurkolóknak, akik személyesen és a közösségi médián keresztül rendszeresen biztatják az ifjú tehetséget.