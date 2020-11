Gálfi-dupla döntött a VLS Veszprém javára

A végig koncentráltan, jól futballozó veszprémiek megérdemelt győzelmet arattak a fiatalokkal felálló Fehérvár második csapata ellen az NB3 Nyugati csoportjának 20. fordulójában.

A hideg ellenére kellemes napsütéses időben kezdhette a találkozót a piros mezes veszprémi együttes. Az első lehetőségre a 10. percig kellett várni, Rédling hosszú bedobása után Gálfi az ötösön elvétette a labdát, majd egy beadást követően fejese a kapu mellé szállt. A 14. percben Major ugrott ki a leshatáron, a hazai védők szorításában leadott lövését Hegedüs bravúrral hárította. A helyzetet követően Pető mesternek kényszerű cserét kellett végrehajtania, Major korábbi sérülése sajnos kiújult a lövésnél. A 23. percben megszerezte a vezetést a VLS. Egy jobboldali beadást a hazaiak röviden szabadítottak fel, a labda Nagy Richárd elé került, aki egy igazítást követően 16 méterről a jobb alsó sarokba helyezett (0-1). A 38. percben a semmiből egyenlítettek a fehérváriak, Major Ernő 24 méterről elvégzett szabadrúgása kötött ki a bal felső sarokban (1-1). Az agresszívan, jól letámadó Veszprém a félidő hajrájában újra megszerezte a vezetést, Dobsa visszakanalazott labdáját a rövid saroknál érkező Gálfi pofozta a hálóba (1-2).

A második játékrészt is intenzívebben kezdték a bakonyiak, az 52. percben egy baloldali beívelést követően Dobsa fejelt centikkel mellé. Pár perc múlva egy labdaszerzést követően Pavlitzky került hatalmas helyzetbe, de lövése messze elkerülte a hazai kaput. Az 58. percben Nagy ugratta ki remek ütemben Pavlitzkyt, aki már csak a kapussal állt szemben, de Hegedüs bravúrral hárított. A 60. percben emberelőnybe került a VLS, a csereként beálló Zsédely negyedóra alatt összeszedett két sárga lapját követően mehetett zuhanyozni. A félidő derekán kihasználták fölényüket a vendégek. Rédling cselezte be magát az alapvonalon, passzát az ötösnél érkező Gálfi lőtte a rövid felső sarokba (1-3). A 76. percben egy jobboldali szöglet után Kovács Dániel fejelt fölé a kapu torkából. A 85. percben Major Ernő próbálta lemásolni újra szabadrúgás gólját, azonban most Deczkinek sikerült hárítania a pontrúgást. A hosszabbítás végén még Nagy Richárd került helyzetbe, lövése azonban centikkel a hosszú sarok mellett hagyta el a pályát.

Pető Tamás: A kitűzött célunkat teljesítettük a mai mérkőzésen a győzelem megszerzésével. A helyzetkihasználással nem voltam elégedett, sajnos sok lehetőséget elpuskáztunk. Mostantól a Nagykanizsa elleni találkozóra koncentrálunk, ami nagyon fontos lesz számunkra. Remélhetőleg Major Norbertet sikerül összedrótoznunk az utolsó két hazai összecsapásra.