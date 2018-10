Gólarányt javított a Szentantalfa és magabiztosan nyert a Peremarton SCB is

Már 3-0-ra is vezetett a Tótvázsony az Öskü ellen, amely a 85. percre Talián Krisztián hármasával megfordította a találkozót. A slussz poén pedig csak ezután következett. Gólzáporos, izgalmas meccseket vívtak a csapatok az MTD Hungária labdarúgó megyei II. osztály tizedik fordulójában.

Szentantalfa–Nemesvámos

6–0 (1–0)

Szentantalfa, 100 néző. Jv.: Zsenticskó M. Szentantalfa NVSE: Móró – Süveges (Molnár E.), Bertalan, Tóth K., Dombi, Szigeti (Vancsa), Nagy Zs., Pálfy (Szarka), Csillag, Lele (Róka), Cséri.

Nemesvámosi LSE: Szűcs – Huber, Vida, Petrovszki, Cser T., Regős, Marosvölgyi Ta., Vörös, Cser Cs., Bényi, Marosvölgyi Ti.

Gólszerzők: Pálfy (2), Molnár E. (2), Róka, Szigeti.

Az első félidőben a hazai csapat járatta többet a labdát, mozgatta a vámosiak hátsó alakzatát, és kereste a lehetőségeket az ekkor még jól záró vendégcsapattal szemben. Egy szép Szigeti találat, 3-4 igazán nagy helyzet az antalfai oldalon, és egy veszélyes kontra a vendégek részéről az első 45 perc termése.

A szünetet követően azonnal gólokat szereztek a hazai fiúk, öt percen belül három találat, Molnár két gólja és egy gólpassza úgy tűnt két vállra fektette a vendégeket. Ezt követően sem adta fel a Vámos, a szépítő gól reményében jobban megnyitotta védekezését, amit a hazaiak ki is használtak. Pálfy belőtte második gólját, majd a vége előtt Róka állította be a végeredményt, az elfáradó vendégekkel szemben.

A mai találkozó a hazai csapatról szólt, a Szentantalfa NVSE védekezésben és támadásban is felülkerekedett a fair vendégcsapattal szemben és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Jók: mindenki, ill. Vörös Ádám, Szűcs B.

Tudósított: Dombi Károly.

Csopak SC–Nemesszalók

5–2 (2–0)

Csopak, 50 néző. Jv.: Kocsis A. Csopak SC: Király – Zemen, Pap, Békési (Nagy L.), Füle, Tislér, Kemény, Szekeres, Balasi (Halasi), Gelencsér, M. Tóth (Konrád).

Nemesszalók ESE: Bors – Kálmán, Lőrincz, Varga M., Bakos, Bálint, Kocsis, Talabér, Herber, Koch, Fehérvári.

Gólszerzők: Füle (2), Halasi, Nagy L., Gelencsér, ill. Kocsis (2).

A hazaiak kezdtek aktívabban a jobbára a védekezésre koncentráló vendégekkel szemben, és Gelencsér jól eltalált szabadrúgásával meg is szerezték a vezetést.

A Nemesszalók hátrányban sem nyílt ki, és biztos védekezésből veszélyes kontrákat vezettek. Füle azonban a félidő végén szép egyéni akcióból növelte az előnyt.

A vendégek a második félidőben is megnehezítették fegyelmezett játékukkal a sok hibával játszó csopakiak dolgát, de végül megérdemelt hazai siker született.

Jók: Kemény Á., Tislér G., Pap T., ill. Kocsis S., Talabér T.

Tudósított: Wellesz Zoltán.

Somló SC–Peremarton

0–4 (0–0)

Somlószőlős. Jv.: Szalai A. Somló SC: Szente – Vér, Kirchner, Kiss János Bálint (Kiss János), Kovács R. (Venczel), Csejtei, Nemes (Sikos), Varga Z. (Ellmann), Orvos Nagy, Lakner, Papp D.

Peremarton SC Berhida: Bereczky (Sztankovics) – Szabó B., Fülöp (Ferencz), Nagy Cs., Gulyás, Dufek, Krausz, Szabó A. (Hardi), Karáth, András, Csejtei (Barthalos).

Gólszerző: Dufek (4).

Kiállítva: Kirchner (67., Somló SC).

Taliándörögd–B.tomaj

0–3 (0–2)

Taliándörögd. Jv.: Horváth P. Taliándörögd SE: Semperger – Kocsis, Kripli (Bújtor), Szalai P., Szőrös, Lendvai, Fiszter, Szabó D., Varga P., Szalai R., Egyed.

B.tomaji SE Bonvino: Szombathelyi D. – Baumann (Pintér), Kocsor, Tombor, Göntér (Csik II Zs.), Lübkemann (Lukács Á.), Csík (Cseh), Kiss G., Kiss J., Csik I Zs., Horváth A.

Gólszerzők: Kiss J. (2), Göntér.

Kiállítva: Szabó D. (67., Taliándörögd SE).

Csabrendek–Péti MTE

0–3 (0–0)

Csabrendek. Jv.: Gecző A. Csabrendek FC: Szente – Fazekas, Orsós, Berkes, Pados, Turcsi (Szerencse), Busa (Takács), Bors, Kizmus, Auer, Kovács M.

Péti MTE: Tálos G. – Müller (Gimes), Vachtler (Kiss R.), Oláh, Nagy K. (Gyurcsek), Gál, Rados, Turner, Kiss S., Kun, Győri.

Gólszerzők: Győri, Kun, Gál.

Tótvázsony–Öskü FC

4–4 (3–1)

Tótvázsony. Jv.: Nagy J. Tótvázsony SE: Vodenyák – Szabó M., Marton, Szabó Z. (Hegedűs), Steierlein, Regenye, Horváth G., Balogh T. (Tóth Á.), Balogh I., Kishalmi (Oláh), Báder (Zabó).

Öskü FC: Török P. – Hulka, Talián, Szabó G. (Kocsis), Horváth L. (Balai), Lóczi, Straub, Hornyák, Török Zs. (Horváth R.), Bódis, Gárgyán.

Gólszerzők: Horváth G. (2), Hegedűs, Szabó M., ill. Talián (3), Hornyák.

Ősi PSK–Ugod SE

1–2 (0–1)

Ősi, 120 néző. Jv.: Pilinger K. Ősi PSK: Rauch – Gézárt, Szabó D. (Abrincsák), Sebestyén (Skabla), Kovács K., Steigler, Bátor (Szabó I.), Balogh Á., Jancsek, Lencsés, Tolner.

Ugod SE: Simon – Mogyorósi, Gödri, Vesztergom, Zsirai, Sipos (Szőke), Egyed, Czere, Hegyi, Farkas B., Györkös.

Gólszerzők: Steigler, ill. Györkös, Farkas B.

Kiállítva: Gödri (47., Ugod SE).

A listavezető Ugod és a bajnokságban gyengélkedő Ősi először találkozott egymással.

Az első félidőben a hazai csapat birtokolta többet a labdát és nagyobb helyzeteket is sikerült kialakítani, de a gól elmaradt, nem úgy, mint a vendégeknél, akik az első támadásukból egyből megszerezték a vezetést.

A fordulást követően az Ősi egy szép támadást vezetett. A ziccerbe kerülő Steiglert buktatták amiért a játékvezető jogosan büntetőt ítélt és a vétkes ugodi játékost ki is állította. Steigler értékesítette a büntetőt.

Percekkel később a sípmester egy érthetetlen, jogtalan, még a vendég játékosokat is meglepő büntetőt ítélt oda az ugodiaknak, akik köszönték szépen és ki is használták a lehetőséget, 1-2-re módosítva az eredményt.

A mérkőzés további részében szinte egykapuzott az Ősi, de ahogy az első félidőben úgy most sem sikerült kihasználni a lehetőségeket, így maradt a 2-1-es vendég győzelem.

Összességében sokkal jobban játszott a hazai csapat és győzelmet érdemelt volna, de gólok nélkül sajnos nem lehet mérkőzést nyerni.

Jók: Steigler, Kovács, ill. Farkas.

Tudósított: Balogh Ádám.