Gólzáporos meccsek és a hét legjobbjai a megye I-ben

Gólzáporos meccseket hozott az MTD Hungária megye I-es labdarúgó-bajnokság őszi szezonjának utolsó fordulója. Az éllovas Balatonfüredi FC-n kívül minden csapat kapott gólt, azaz elsősorban támadásban jeleskedtek a pályára lépők.

Az első félidőt követően még csak 1-0-ra vezetett, a folytatásban aztán bedarálta (7-1) idegenben a Várpalotai BSK-t az Úrkút SK, amelyben Boromisza Gábor duplázott.

A Balatonfüredi FC-nek nem okozott gondot a három pont begyűjtése hétvégén, az éllovas 5-0-ra nyert Gyulafirátóton. Rápó Csanád szerezte a vendégek második találatát.

Az első félidőben hátrányba került a Kristály a Balatonalmádi SE elleni rangadón, ám a szünet után fordított és könnyedén nyert (4-1) a házigazda. Az ajkaiaknál több remek produkció is akadt, Szélessy Péter például kétszer is eredményes volt, mellette Král Lívió került be a játéknap legjobbjai közé.

A bombaformában lévő Tihanyi FC átrobogott ellenfelén, 10-3-ra győzte le a nyílt küzdelmet felvállaló badacsonytomajiakat. A közönség szórakoztató, eseménydús összecsapást láthatott, no és kiváló teljesítményeket, amelyek közül Nemes Ádám és Király Dávid játéka emelkedett ki. Előbbi triplázott, utóbbi duplázott a mérkőzésen.

A Magyarpolány okozta a forduló meglepetését, Piri Ottó alakulata nyolc vereség után idegenben fektette két vállra

(3-1) a remek formában lévő Fűzfői AK-t. A FAK a 13. percben vezetést szerzett, erre még az első félidőben hárommal válaszoltak a vendégek. Schönberger Roland jól szűrte a ha­zai­ak támadásait a középpályán, mellette az egyenlítő találatot jegyző Bencsik Rolandot, valamint a rutinos kapust, Kócsár Lászlót emeltük ki.

Nagy Richárd kétszer is kapuba találta, a csetényiek pedig elhozták a három pontot a Devecser otthonából (5-3).

Nagy arányú sikert aratott otthon a Péti MTE, amely 7-1-re bizonyult jobbnak a sümegieknél. A hazaiak a mérkőzés végén kerültek igazán nagy fölénybe, a hajrában Gyurcsek Márk 17 perc alatt triplázott.

A 15. forduló válogatottja, kapus: Kócsár László (Magyarpolány).

Hátvédek: Rápó Csanád (Balatonfüredi FC), Král Lívió (Ajka Kristály), Szélessy Péter (Ajka Kristály).

Középpályások: Nagy Richárd (Csetény SE), Gyurcsek Márk (Péti MTE), Boromisza Gábor (Úrkút SK), Schönberger Roland (Magyarpolány), Nemes Ádám (Tihanyi FC).

Támadók: Bencsik Roland (Magyarpolány), Király Dávid (Tihanyi FC).

A következő hétvégén még rendeznek fordulót ebben a naptári évben a megye I. osztályban, az első tavaszi játéknapot ugyanis előrehozták.