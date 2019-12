Gólzáporos mérkőzésen fektette két vállra a BKSE az Orosházát

Magabiztos, nyolcgólos sikert aratott pénteken a Balatonfüredi KSE a férfi kézilabda-élvonalban.

BKSE-Orosháza 37-29 (19-12)

Balatonfüred, 300 néző. V.: Paska, Vastag. Balatonfüredi KSE: Bősz – RODRIGUEZ 7, Máthé 2, Németh B. 3, TOPIC 6, Szöllősi 4 (1), BÓKA 4. Csere: Andó (kapus), Kemény 1, Shynkel 2, VARGA 3, JIMENEZ 5, Déber, Stevanovic. Edző: Csoknyai István. Orosházi FKSE: Busa – Kiss 2, Buinenko, ORJONIKIDZE 7, Kancel, Ambrus, MRSULJA 4. Csere: Herjeczki (kapus), Döme 3, Bella 2, SLAVULJICA 6, Pásztor 1, Molnár, Németh L. 4 (4). Edző: Ratko Djurkovic.

Kiállítások: 4, illetve 16 perc.

Hétméteresek: 4/1, illetve 4/4.

Abszolút esélyesként készülhetett a BKSE az Orosháza elleni mérkőzésre, a hazaiak a hatodik, a vendégek az utolsó előtti helyről várták az összecsapást. A Füred az előző héten is egy kiesés ellen harcoló csapattal mérte össze tudását, és nyert magabiztos fölénnyel Mezőkövesden (31-22). Az orosháziak ugyanaznap, múlt szombaton két góllal maradtak alul a Csurgó vendégeként.

A Balaton-partiak sorra puskázták el helyzeteiket a meccs elején, a ziccerek mellett két hétméteres is kimaradt. Majdnem öt perc kellett az első hazai találathoz, ekkor 1-1 állt az eredményjelzőn.

A BKSE Bóka egész pályás góljával vette át először a vezetést, 8. perc: 3-2.

Az Orosháza 7-3-as állásánál kért időt, az alföldiek találatait mind Orjonikidze szerezte. Nem segített a pihenő a vendégeknek, beindult a füredi henger, 9-4.

Jó védekezésből könnyű gólokat szerzett a BKSE, amely a 16. percben már 12-4-re vezetett.

Igyekezett zárkózni az Orosháza, de ezek a próbálkozások egyáltalán nem voltak veszélyesek a házigazdára, amely nyugodtan kézilabdázhatott. Csoknyai István cserélt, a vendégcsapat kijött nyitott védekezésre, a játék képe viszont nem változott, hétgólos előnnyel vonulhatott pihenőre a hazai gárda.

A második félidő elején Szöllősi Balázs is kihagyott egy hétméterest, az Orosháza három gólt szerzett hazai válasz nélkül. Topic és Rodriguez törte meg a csendet.

Ahogyan az első félidőben, most is nehezen indult be a Füred, amelynek a védekezése nem volt elég kemény, 45. perc: 25-20. A vendégek ezzel együtt nem kerültek egyenlítésközelbe, biztosan tartotta előnyét a házigazda.

Különösebb esemény nélkül csordogált a mérkőzés, csak az volt a kérdés, mennyivel nyer a BKSE.

Az 50. percben Topic alakította 29-23-ra az eredményt. A horvát beállós végül hat találatig jutott, csapata pedig 37-ig, ami szép szám. A 29 kapott viszont kicsit sok.

A BKSE legközelebb kedden lép pályára, ismét hazaira, a Csoknyai-csapat az Egert fogadja (18.00) a Magyar Kupában.

Az esztendő utolsó mérkőzésén, szombaton a Csurgó vendége lesz a Füred.

Csoknyai István: – Mindkét csapat nagy energiát fektetett a támadójátékba, sok szép dolgot láthattunk. Ami elmaradt, a megfelelő védekezés. Sokkal jobban meg kellett volna szűrnünk az ellenfél támadójátékát. Ebben mindenképpen fejlődnünk kell, hiszen két fontos mérkőzés vár még ránk ebben az évben.

Ratko Djurkovic: – A jobb csapat nyert, nem volt kérdés, hogy ki szerzi meg a két pontot. Mindig igyekszünk kihozni magunkból a legjobbat, most is ezt tettük, pedig akadtak problémáink. Mostantól a következő fordulóra koncentrálunk.