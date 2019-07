Gulyás István a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya

A Telekom Veszprém sportigazgatói posztjáról távozó Gulyás István lett a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

A szakember kinevezését szerdán jelentette be a Magyar Kézilabda Szövetség, Gulyás főállású kapitányként irányítja majd a magyar nemzeti együttest, szerződése pedig a 2022-es, szlovák-magyar rendezésű Európa-bajnokság végéig szól.

A szövetségi kapitány segítője Spanyolországból érkezik, mondhatjuk azt is, hogy vissza: az ex-veszprémi irányító, Chema Rodriguez vállalta a másodedzői feladatokat. Gulyás István 15 évig, 1984 és 1999 között erősítette játékosként a veszprémi együttest, majd Ausztriába szerződött, hazatérve a Rinyamenti KC-nál vezetett le. Edzőként több hazai csapat mellett Ausztriában és Kuvaitban is dolgozott, tavaly Ljubomir Vranjes távozását követően a Telekom Veszprémet is irányította.

Az 51 éves szakember a Csoknyai István–Vladan Matic párost váltja a válogatott kispadján.