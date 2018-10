Győzelemmel mutatkozott be Csoknyai István

Sikerrel vette az első akadályt, a Szlovákia elleni Európa-bajnoki selejtezőt a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelynek kispadját a szülinapos Csoknyai István megbízott szövetségi kapitányként foglalta el.

Magyarország-Szlovákia 30-22 (16-9)

Érd, 2000 néző. V.: Mazeika, Gatelis (litvánok). Magyarország: Mikler, Székely (kapusok) – Sipos, Ilyés, Faluvégi, Juhász 1, Balogh 4, Ligetvári, Bóka 5, Bánhidi 6, Ancsin 3, Bartók, Bodó 3, Hornyák 3, Lékai 4. Megbízott szövetségi kapitány: Csoknyai István. Szlovákia: Paul, Shejbal (kapusok) – Rabek, Hruscak 1, Kancel, Petro, Balaz, Volentics 1, Urban 3, Duris 2, Briatka 1, Stranovsky 7, Kalafut 1, Slaninka 5, Zernovic, Mikita 1. Szövetségi kapitány: Heine Ernst Jensen.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 5/4.

A héten két Európa-bajnoki selejtező mérkőzést is vív a magyar férfi kézilabda-válogatott. Csoknyai István megbízott szövetségi kapitány az elmúlt három napban igyekezett felfrissíteni a játékosokat, ez főleg a veszprémi és a szegedi válogatottakra vonatkozott, akik vasárnap még rangadót játszottak egymás ellen.

A két Veszprém megyei NB I-es csapatból, a Telekom Veszprémből és a Balatonfüredi KSE-ből is több alapemberre is számít Csoknyai edző: Mikler Roland, Lékai Máté, Hornyák Péter, Bóka Bendegúz is tagja a csapatnak.

Nagy elánnal kezdte a találkozót a piros mezes magyar alakulat, Hornyák indította a gólgyártást, majd Bánhidi és Bodó találataival 5-1-re meglépett a házigazda. Közben Mikler Roland nagyokat védett, többek között egy hetest is hárított.

A szlovákok azonban gyorsan magukhoz tértek, s kihasználva a hazaiak hibáit, a 12. percre felzárkóztak (6-5).

Schuch Timuzsin szerzett labdát, és szinte felrobbant a csarnok, amikor végigszáguldva a pályán gólt szerzett.

Sipos kapta a magyar csapat első kétperces büntetését, de továbbra sem tudott egyenlíteni Szlovákia (8-7).

Lékai remekül irányított, a gólszerzésből is kivette részét és Bánhidinak is nagyszerű labdát adott, sikerült újra meglépni 12-8-ra. A szlovák kiállítás után pedig már öt góllal vezetett a magyar együttes, és időt is kértek a vendégek.

Mikler újabb bravúrokat mutatott be, a támadószekció is jól tette a dolgát, és a félidő végére 16-9-re alakult az állás.

Miklert Székely Márton váltotta a kapuban a második játékrészben, amely két gyors Bóka-góllal indult (18-10).

Percekre lestoppoltak a gólszerzéssel a csapatok, a szlovákok hét a hat elleni játékkal próbálkoztak, ám ahogy Mikler az elsőben, úgy Székely a második félidőben is bravúrosan védett.

Bánhidi üres kapus találata vetett véget a négyperces gólínségnek, majd Ilyés ült le két percre. Martin Stranovsky góljaival kozmetikáztak a vendégek, de Hornyák emberhátrányban is eredményes volt (41. perc: 21-13).

Ancsin saját térfeléről és kilenc méterről is eredményes volt, állandósult a hét-nyolc gólos különbség.

A hajrához 26-18-as állással érkeztünk el. A magyar csapat fölénye egyértelmű volt, Bóka már az ötödik góljánál járt, Székely pedig továbbra is extraklasszis produkciót nyújtott.

A magyarok győzelme az utolsó öt percben sem forgott veszélyben. Ekkor lehetőséghez jutott Bartók Donát és Juhász Ádám is. Előbbi azonban 40 másodperccel a vége előtt kiállni kényszerült, kétperces büntetést kapott. Balogh bombája zárta le a meccset, Magyarország megérdemelten nyert ilyen arányban is.

Csoknyai István: – Nagyon tisztességesen, korrektül játszottunk, végig uraltuk a találkozót, remek kapusteljesítménnyel. Alig tudtunk készülni, de amit gyakoroltunk, azok jól működtek. A legfontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést. Az ember nem kívánhat ennél szebb születésnapi ajándékot.