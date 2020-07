Győzelemre is esélyes lehet a füredi Red katamarán

Egy kis szerencsével akár a dobogót is elérhetőnek tartja Virág Flóra, az első női kormányos, aki egy katamaránt irányíthat majd a július 30-án rajtoló Kékszalag tókerülő vitorlásversenyen.

Sajtótájékoztatót tartott a Get the Red Sailing Team, ahol bemutatták a Kékszalagon in­duló legénységet és kapitányát.

A negyven láb, nagyjából 12 méter hosszú piros katamarán tulajdonosa, Soós Attila elmesélte, a tavalyi Kékszalagot követően újjá kellett szerveznie a csapatát, és ekkor találkoztak Flórával.

– Fiatal, tehetséges vitorlázót ismertem meg a személyében, aki nemcsak érti is, amit csinál, hanem remek csapatkapitány és kiváló ember is – összegzett a tulajdonos. Hozzátette, szerencsére

Flórához hasonló sportolókkal sikerült felépíteni az új csapatot, így minden esélyük megvan rá, hogy jó eredményt érjenek el.

Virág Flóra a Nacra 17 katamarán olimpiai hajóosztályban versenyez Molnár Dáviddal. Idén szerették volna kiharcolni az olimpiai részvételt, azonban a koronavírus-járvány alaposan keresztülhúzta számításaikat.

– Úgy gondoltam, máskor a sűrű versenyprogram miatt aligha tudnék a Kékszalagon indulni, ezért szerettem volna bejutni az egyik csapatba. Végül Nagy R. Attila, akit a vitorlástársadalomban csak Rozsdaként emlegetnek, közvetítésével jutottam el Soós Attilához, akivel sikerült megállapodnom. Ezután sikerült összehozni a csapatunkat – derült ki.

A győzelemre is esélyes Extreme 40-es katamaránnal várhatóan hat- vagy hétfős legénységgel vágnak majd neki a Kékszalagnak. Európa leghosszabb és legrégibb tókerülő regattáján Virág Flóra kormányos mellett Soós Attila, Molnár Dávid, Nagykovácsy Tibor, Koncz Ádám, Goldfinger Dárió, Takácsy Levente a csapat tagja, a tartalék pedig Virág Balázs és Marton Adorján.

Virág Flóra lapunknak elmondta, ahhoz, hogy valaki megnyerje a Kékszalagot, nem elég ismerni a Balaton minden szegletét. Szerinte az aktuális időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás mellett nagy adag szerencse is kell az első helyhez.

– A mi 21 méteres árbocunkra hatalmas vitorlát tudunk felhúzni. A hajónkból egy erős szeles versenyben tudnánk kihozni a maximumot, ami azt jelenti, hogy optimális esetben akár 50 kilométer per órás sebességre is képes. Az előrejelzések szerint erős szeles Kékszalag várható. Szeretnénk magunkból és a hajóból is kihozni a legjobbat – szögezte le.

A kormányos elárulta, az elmúlt tíz év tapasztalatára hagyatkozik majd a viadalon, valamint a legénység meglátásaiból, aktuális információiból hozza majd meg a szükséges döntéseket.

– A fiúk bíznak bennem, ahogy én is bennük. Remekül tudunk együtt dolgozni. Minimum a legjobb nyolc közé, de inkább dobogóra várom magunkat

– fogalmazott. Virág Flóra a Women on Water Hungary projekt támogatását is élvezi. Ez a kezdeményezés azt a célt tűzte ki, hogy segítségével minél több nő kapcsolódjon be a hazai vitorláséletbe, és közösséget építsen számukra.