Gyurka János szerint egységes az ifjúsági kézilabda-válogatott

A felkészülés hajrájához érkezett a magyar férfi ifjúsági kézilabda-válogatott csapata, amely augusztusban az Euró­pa-bajnokságon próbálhat szerencsét.

Veszprémben edzőtáborozik az ifjúsági válogatott Gyurka János szövetségi kapitány vezetésével.

– A felkészülés utolsó ciklusához érkeztünk el. Igen hosszú út vezetett idáig, hiszen az elmúlt fél évben több mint negyven játékost teszteltünk le – kezdte Gyurka János. – Főként a tavalyi, győri EYOF-on hatodik helyezett gárdára próbáltunk építeni, de szemmel követtünk több fiatalt is, miként fejlődnek, teljesítenek a klubjukban – magyarázta a tréner.

A szövetségi kapitány kifejtette, több edzőmeccset vívtak, felkészülési tornán is szerepeltek, ahol kiütköztek a hibák. Ezek kijavítására két hetük maradt, de mindemellett az egyéni képzésre is igyekeznek gondot fordítani.

Legutóbb például Lengyelországgal találkoztak az ifik a Veszprém Arénában, ahol két szoros találkozón egy vereséget (21–23) és egy győzelmet (23–22) könyvelhettek el.

– Az első meccsen elég enervált volt a társaság és Bálint Bence átlövő hiányát is megérezte. A másodikon viszont már átszellemültebb csapat futott ki a parkettre és ennek meg is lett az eredménye. Azt kell, hogy mondjam, még érezni a komolyabb nemzetközi tapasztalat hiányát, de ez valamelyest érthető is – fogalmazott a szakember.

A horvátországi Európa-bajnokságon a magyar alakulat elég nehéz négyesbe kapott besorolást. Németországgal, Spanyolországgal és Oroszországgal kell megvívnia a továbbjutásért.

– A németek és a spanyolok tradicionálisan erős utánpótlással rendelkeznek. Ebben a korosztályban is meghatározó ez a két válogatott. Úgy tudjuk, az idén az oroszoknak is nagyszerű képességekkel rendelkező játékosokból áll a válogatottja. Nyilván a csoportból való továbbjutást tűztük célul, ám ha ez esetleg nem sikerülne, akkor a 9–12. hely elérése lesz a feladat – derült ki.

Gyurka János kihangsúlyozta, nehéz, küzdelmes kontinensvetélkedőre számít, és biztos benne, hogy a srácok minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el.

– Szép kihívás előtt állunk, és igyekszünk becsülettel képviselni hazánkat az Eb-n. A következő két hétben élesítjük a formát. Sok munka vár még ránk, de meg fogunk vele birkózni – zárta Gyurka János.

Az ifjúsági válogatott augusz­tus 9-én Spanyolországgal kezdi meg a szereplését, másnap Németországgal méri össze az erejét, majd augusztus 12-én Oroszország következik a sorban.