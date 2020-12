Hajszálon múlt, de nyert a Telekom

Lékai Máté utolsó pillanatban szerzett góljával nyert a Telekom Veszprém a Gyöngyös ellen a férfi kézilabda NB I szombati mérkőzésén. A Heves megyei gárda meglepően jól tartotta magát a címvédővel szemben, és az utolsó pillanatig nyílttá tudta tenni a találkozót.

Telekom Veszprém-Gyöngyös 26-25 (15-10)

Veszprém Aréna, zárt kapus mérkőzés. V.: Hargitai, Markó. Telekom Veszprém: Corrales – Marguc 2, Jahija 3 (1), Mahé 5, Blagotinsek 1, Markussen 3, Strlek 3. Csere: Ligetvári, Moraes 3, Tönnesen 3, Siskarev 2, Lékai 1. Edző: David Davis.

HE-DO B. Braun Gyöngyös: Tóth Mihály 1 – Urbán, Markez 5 (1), Vilovszki 4, Gerdán, Varsandán 1, Duris. Csere: Herceg 1, Hegedűs 2, Ubornyák 2, Halász 2, Németh T. 1, Gábori 2, Gráf 4 (2). Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 10, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 6/3.

Hosszú idő után újra a veszprémi keretben volt Lékai Máté, aki a koronavírus-fertőzés után végre visszakapta a játékengedélyét, valamint Danyiil Siskarev, aki egy kisebb térdműtét után tért vissza. Kiszorult viszont a csapatból Székely Márton, Dejan Manaszkov, Petar Nenadics, Jorge Maqueda, és a szerdán a THW Kiel ellen megsérült Rasmus Lauge is. A fiatalokat Lukács Péter képviselte.

A vendégek kezdtek jobban, 5-3-ra elléptek, miután Tóth Mihály kapus kottából olvasta a hazai játékosok lövéseit. Corrales is játékba lendült, előbb egy büntetőt, aztán egy ziccert is védett, Marguc lerohanásával pedig 5-5-re alakult az állás.

Hétperces góltalan időszakot zárt le Herceg Mirko, így továbbra sem tudta leszakítani riválisát a Veszprém (13. p.: 7-6).

A gólgyártással a bakonyiak is lestoppoltak öt percre, aztán Mahé egy-egyezett ügyesen. Duris után Tönnesen is leült két percre, s a 17. percben Siskarev is visszatért a pályára, majd egy perc múlva Lékai érkezett.

Corrales 18 perc elteltével 57 százalékos védési hatékonyságot tudott felmutatni, aztán Markussen villant, és kialakult az eddigi legnagyobb különbség (9-6). A félidő hátralévő részében is a Telekom akarata érvényesült, Tönnesen zsinórban hármat vágott, Markussen átlövésével pedig 13-9-re alakult az állás. Egy percre kettős emberhátrányba került a Telekom, Hegedűs szépített (13-10). A játékrész végére öt góllal vezetett a Veszprém.

Markez kezdte a gólgyártást a szünet után, aztán Varsandán kapott két percet. A hazaiak négy és fél perc után találtak be először, Mahé cikázott be a kapuig (35. perc: 16-12). Siskarev zsinórban kettőt lőtt, a 40. percben 19-13 állt az eredményjelzőn.

Markussent küldték ki a játékvezetők, Ubornyák pedig a harmadik gyöngyösi hetest is kihagyta, vagy azt is mondhatnánk, Corrales hárította. Aztán két üres kapus gólt kaptak a bakonyiak (43. perc: 19-15), majd Gráf volt eredményes.

Moraes hétperces gólcsendnek vetett véget, azonban a házigazdák nem tudták leszakítani a Gyöngyöst, amely két gyors góllal tartotta a lépést (21-18). A hajrá Varsandán ziccerével indult, Davis mester pedig időt kért.

Vilovszki góljával egy gólra zárkózott fel a Gyöngyös, a túloldalon Moraes villant. Gólra gól volt a válasz, majd Gráf átlövésével 23-23-ra alakult a mérkőzés.

Blagotinsek az egyik átlövést lábbal védte, amiért két percre leült. A lehető legrosszabbkor került emberhátrányba a Telekom. Halász átvette a vezetést a Gyöngyösnek, Strlek egyenlített, és kiharcolt egy kiállítást is (24-24).

Corrales védett jókor, Strlek pedig visszaszerezte az előnyt, de Ubornyák egyenlített. Lékai szerencsétlen pillanatban adta el a labdát, Corrales bravúrral védte a gyöngyösi próbálkozást. Az ellentámadás végén pedig Lékai az utolsó másodpercben bevágta a labdát a gyöngyösi kapuba, és ezzel megszerezte a Telekom Veszprémnek a győzelmet és a két pontot.

David Davis: – A Kiel után egy izgalmas, jó meccset játszottunk, de ma meg kellett szakadni a jó teljesítményért. A játékosaim ezúttal más felfogásban kézilabdáztak, mint a Kiel ellen, és igen megszenvedtünk minden gólért. Néha nem is olyan egyszerű mindent beleadni.

Konkoly Csaba: – Szerettünk volna jó mérkőzést vívni a Veszprémmel. Fontos volt számunkra, hogy hatgólos hátrányból is vissza tudtunk jönni. A találkozó elején sokat hibáztunk, de a második félidőben sikerült leredukálnunk ezeket. Büszke vagyok a srácokra, hiszen a taktikai utasítások nagy részét maradéktalanul betartották. Sajnáljuk az utolsó másodperceket, de ilyen a sport, nem volt szerencsénk.