Három arany- és egy ezüstérmet nyertek a pápai Fighting Force SE sportolói

A bajnokságot október 24-én, a budapesti K.O. Box Centrumban rendezték meg, ahol huszonnyolc klub több mint száz versenyzője lépett kötelek közé.

A megnyitó alkalmából oklevéllel és éremmel jutalmazták többek között Kasza László edzőt a 2020-as évben végzett munkájáért.

Ifjúsági kategóriában Lőrinczi Tamás kiskunfélegyházi ellenfelét legyőzte, majd a döntőben szoros mérkőzésen kapott ki komáromi vetélytársától, így ezüstérmet szerzett.

Felnőtt 65 kilogrammban Bors Zoltán a döntőben pontozással verte budapesti ellenfelét, így országos bajnoki címet szerezett.

Pákozdi Martin felnőtt kategória 75 kilogrammban lépett szorítóba, ahol először Team Gomanos ellenfelét győzte le, majd a döntőben látványosan verte komáromi ellenlábasát, így magabiztosan szerzett országos bajnoki címet.

Németh Tibor, a korábbi világ- és Európa bajnok hosszabb kihagyás után tért vissza nevelőegyesületébe, és ezen a versenyen is remekül szerepelt. Először ő is egy Team Gomanos ellenfelet gyűrt le, majd a döntőben sem okozott neki problémát érdi ellenfele, így ő is országos bajnoki arannyal tért vissza.