Három éremmel tértek haza a Kilián DSE tollaslabdázói

Két ezüst- és egy bronzéremmel tértek haza a Kilián DSE tollaslabdázói a szlovéniai Mokronogban 24. alkalommal megrendezett TEM Youth International tollaslabda-bajnokságról.

A nemzetközi viadalon 12 ország 180 versenyzője között a pápai színeket a 13 éven aluli korosztályban Nagy Eszter, Szabó Zsófi és Horváth Csanád, a 15 éven aluliak között Nagy Dániel képviselte. Az egyéni mérkőzések során a csoportból Szabó Zsófi és Horváth Csanád veretlenül jutott tovább, Nagy Eszternek és Nagy Dánielnek sajnos ebben a versenyszámban befejeződtek a küzdelmek.

– A továbbjutók közül Szabó Zsófihoz kevésbé volt kegyes Fortuna, hiszen a legjobb 16 között a későbbi döntős osztrák ellenfelet kapta, Zsófi kemény csatára késztette riválisát, de komoly, négy játszmás küzdelemben sajnos alulmaradt – tudtuk meg Horváth Attilától, a diákok felkészítőjétől.

– Csanád koncentrált, összeszedett játékkal egészen a döntőig menetelt. Itt Csanád hiába vezetett már 2:0-ra, az olasz fiú játéka feljavult és az ötödik játszmában 11-9-re tudott nyerni. Ettől függetlenül versenyzőnk nagyon jól játszott, egyes versenyszámban nemzetközi versenyen az első érmét – mindjárt egy ezüstöt – akaszthattak a nyakába. A párosok között a két pápai lány együtt küzdött a minél eredményesebb szereplésért. A legjobb nyolc között az első helyen kiemelt és később a versenyt megnyerő lengyel páros megállította őket a menetelésben, de négyjátszmás komoly küzdelemre késztették a későbbi bajnokot.

A fiúk között ebben a korosztályban Horváth Csanád partnere ismét a seregélyesi Dulcz Domos volt.

– Bár ezen a versenyen a fiúknak nem ment úgy a játék, mint másfél hónapja Zágrábban, azért a döntőig itt is eljutottak, ahol egy spanyol páros volt az ellenfél – folytatta a DSE edzője.

– Csanád januárban Szentpáli Marcellel az oldalán legyőzte ezt az egységet, a mostani versenyen a fiúk teljesítménye sajnos csak a három szoros játszmára volt elég, az ezüstérmet azonban teljes mértékben megérdemelték.

A 15 éven aluli korosztályban Nagy Dániel hajdúszo­bosz­lói párjával, Kígyós Keánnal próbált szerencsét.

– A játékuk – ahogy haladtak előre a küzdelmekben – egyre inkább összecsiszolódott. A legjobb négy között négy játszmában ugyan vereséget szenvedtek a későbbi bajnok szerb párostól, de el kell ismerni, hogy a szerb fiúk játékát nem tudták megfelelőképpen kontrollálni. Ettől függetlenül nagyon szép teljesítmény a harmadik helyezés, ami Dániel első érmes sikere nemzetközi versenyen. Összességében elmondható, hogy a pápai játékosok felkészülésüknek megfelelő, jó játékot produkáltak ezen a versenyen is. Reméljük, hogy a jövőben is – ha nem is mindig ilyen sikeres – a további fejlődésükhöz szükséges, jó versenyeket vívhatnak itthon és külföldön egyaránt – zárta beszámolóját Horváth Attila.