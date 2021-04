Három Veszprém megyei együttes és a Szeged lép pályára a négyes döntőben

Ilyen még nem volt! Vasárnap és hétfőn három Veszprém megyei csapat lép pályára a férfi kézilabda Magyar Kupa négyes döntőjében. A legnagyobb kérdés persze az, hogy a Telekom Veszprém vagy a Mol-Pick Szeged szerzi-e meg a trófeát, ám emellett mindenképpen érdekes lesz a Balatonfüredi KSE és a Veszprémi KKFT szereplése is.

A Magyar Kupa négyes döntőjének idén Szigetszentmiklós ad otthont, vasárnap játsszák az elődöntőket, hétfőn pedig a helyosztók következnek. A selejtezőben remekül szerepeltek megyénk csapatai: a Telekom bejutása persze papírforma, a Veszprémi KKFT és a Balatonfüredi KSE történetében viszont nagy dolog, hogy a legjobbak között van a kupasorozatban.

A négyes döntő sorsolása úgy hozta, hogy az első elődöntőben, vasárnap 18 órai kezdettel Telekom Veszprém–BKSE párharcot rendeznek, 20.15-kor pedig a VKKFT és a Mol-Pick Szeged vív meg a fináléért. Másnap 17.30-kor tartják meg a bronzmeccset, 19.45-től pedig az aranycsatát.

Nézzük, hogyan készülnek a csapatok az eseményre!

Telekom Veszprém

A „nagy Veszprémnek” egy párharcot kellett vívnia a négyes döntőbe kerülésért, ez még akkor sem okozott volna gondot David Davis legénységének, ha a rivális Ferencváros a teljes csapatával áll fel. A zöld-fehérek azonban koronavírus-fertőzések miatt zömében utánpótláskorú játékosokkal szerepeltek az arénában.

A Telekom egyébként remek formának örvend, a kupadöntő előtt a gárda letudta nyolcaddöntőjét a Bajnokok Ligájában. Méghozzá nem is akárhogyan, az északmacedón Vardar alapos helybenhagyása (idegenben 14, otthon 9 gólos siker) némi szorongással töltheti el a legnagyobb hazai rivális szegedieket. David Davis a héten hangsúlyozta, szeretnének a lehető legjobb formába lendülni a kupadöntőre; jelentjük: sikerült. Ha tartja a lendületet a Telekom, begyűjtheti az év első trófeáját.

Balatonfüredi KSE

A BKSE-nek nem idegen a négyes döntő, a fürediek többször szerepeltek már az eseményen, és három kupa­bronzzal is rendelkeznek, ami a klub történetének legjobb eredményei közé tartozik.

A Balaton-parti együttes a Budakalászt és az NB I/B-s Mezőkövesdet ejtette ki a selejtezőben, méghozzá elég magabiztosan, előbbit 35-22-re, utóbbit 34-18-ra verte.

György László: – Boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. Kemény időszak áll mögöttünk, és a folytatásban is nagy menetelés vár ránk a bajnokságban. Sajnos sérülésekkel bajlódunk, kérdéses, milyen csapattal tudunk pályára lépni a négyes döntőben. A sorsolás nem kedvezett nekünk, hiszen a legerősebb riválissal kell megküzdenünk az elődöntőben. Nehéz a feladatunk, a két együttes között minden szempontból óriási a különbség, de ami tőlünk telik, megtesszük.

Veszprémi KKFT

Az NB I-es újonc VKKFT remek kupaszereplése (is) igazi kuriózum. A fiatal bakonyiak ebben a sorozatban is bebizonyították, hogy a lelkesedés mellett bizony ütőképesek is. Ezt legutóbb az esélyesebb Csurgó bánta, amely saját otthonában maradt alul a Veszprémmel szemben (22-26). A VKKFT előtte a Budai Farkasok vendégeként nyert (23-26), és már pályára lépett a harmadik selejtezőkörben is, szintén idegenben, s 25-21 arányban volt jobb a Tatánál.

Tombor Csaba: – Nagyon várjuk az eseményt, óriá­si dolog itt szerepelni klubunknak. Közülünk senkinek sincs tapasztalata Magyar Kupa-­fináléról, a legutóbbi né­gyes döntő, amin részt vettek a játékosok, a serdülőben volt. A pályára lépők közül mi vagyunk a legesélytelenebbek, így nem is eredményben gondolkodunk, de maximálisan odatesszük magunkat, hiszen a fiúk fejlődése ezt kívánja. A Szeged biztosan nem vesz félvállról minket, de mi is úgy állunk hozzá az elődöntőhöz és a folytatáshoz is, hogy kard ki kard.

Ami a Mol-Pick Szegedet illeti, a Tisza-partiak nem hangoltak jól a négyes döntőre, mert a BL nyolcaddöntőjében simán búcsúztak a Kiel ellen. A németek Szegeden és saját pályájukon is öt találattal voltak jobbak. Juan Carlos Pastor legénysége tatabányai sikerrel (22-29) jutott be a Magyar Kupa legjobbjai közé. A szegediek az NB I-ben nem villogtak a VKKFT ellen, mondhatjuk úgy is, a fiatalok két alkalommal is megrángatták az oroszlán bajszát, szeptemberben há­rom-, decemberben kétgólos Tisza-parti győzelem született.