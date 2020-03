Hárompontos előnnyel vezeti a tabellát a Pápai SE

Az alsóházi rájátszás második fordulóját követően továbbra is őrzi veretlenségét a Pápai SE gyerek-vízilabdacsapata.

A Dunántúli Vízilabda Liga alsóházi rájátszásának második fordulójában az ötcsapatos mezőny a pápai Várkertfürdőben találkozott.

A hazai alakulatra a szintén veretlen Székesfehérvár ellen egy előzetesen nehezebbnek, az Ajka ellen egy könnyebbnek gondolt találkozó várt. Mint később kiderült, pont a legfőbb rivális ellen megvívott négy negyedet húzták be könnyebben Cseh László tanítványai, míg a szomszédvár ellen egyetlen gól döntött.

– A Fehérvár VSE ellen jó taktikát választottunk, jó volt a védekezés és a kapusteljesítmény, elöl pedig Fabijancic Ádám és Szabó Mátyás eredményesen támadott – mesélte a PSE edzője. – A harmadik negyedet leszámítva jobbak voltunk, és megérdemelt 17-13-as győzelmet arattunk, így lépéselőnybe kerültünk a fehérváriakkal szemben. A következő meccsünkön ismerős ellenfél következett, hiszen az Ajkával már többször összemértük erőnket, és rendre négy-öt góllal mi kerültünk ki győztesen. Ezúttal viszont alaposan megizzadtunk, az ajkai edző ugyanis jó taktikát dolgozott ki, és Ádámot kivette a játékból. Ez az eredményen meg is látszott, hiszen már 6-3-ra is vezettek a vendégek. Ekkor mi is húztunk egy váratlant, ami szerencsére bejött, így a srácok nagy akaraterővel visszaküzdötték magukat, és egy góllal, 8-7-re sikerült nyernünk.

Mindez azt jelenti, hogy két forduló után a csoportot 12 begyűjtött ponttal a PSE vezeti a 9 egységgel rendelkező Fehérvár és a hatpontos Ajka előtt.

A pontvadászat hivatalosan március 22-én Budapesten folytatódna, azonban a koronavírus-járvány miatt feltehetően ezt az eseményt is későbbre halasztják vagy törlik.