Hátrányból fordítottak a pápai kosarasok

A férfi kosárlabda NB I/B-s bajnokság zöld csoportjának csütörtök esti mérkőzésén a két foghíjas együttes csatájából a pápaiak kerültek ki győztesen.

Pápa–Tiszaújváros 85-77 (15-21, 21-21, 19-17, 30-18)

Pápa, zárt kapus mérkőzés. V.: Boros, Kéri, Kapusi. Conoil Motax KC Pápa: Sonyák 23/9, Hódi 12/12, Koma 20, Murai 13, Erdei 4. Csere: Horváth A. 10/3, Németh G., Kasza 3/3. Edző: Kálmán László

Tiszaújvárosi Termálfürdő: Drahos 20/3, Szilasi 8, Kovács Z. 6, Molnár B. 19/9, Lajsz 21. Csere: Eremiás 3, Taskó. Edző: Szendrey Zsombor

A találkozó a tiszaújvárosiak számára indult jobban, a remek formában játszó Molnár kosaraival az első negyed felére tízpontos előnyre tettek szert (4-14). A pápaiak sok hibával kosárlabdáztak, de a játékrész lefújásáig sikerült csökkenteni a hátrányukat. A második negyedben egy 6-0-s rohammal egalizálta az állást a Pápa, de újabb lendületet vettek a vendégek (21-27). Sonyák révén a hazaiak fokozatosan közelítettek, de a félidő végére Lajsz kosaraival maradt az előny a Tiszaújvárosnál (36-42).

A nagyszünetről visszatérve az öltözőben maradtak a vendéglátók, és a negyed derekára már tizenhét pontos vendégelőnyt mutatott az eredményjelző (38-55). Ezt követően mintha elfogyott volna a Tisza-partiak ereje, és a játékrész végére négypontosra csökkent a pápai hátrány (55-59). A hazaiak a 36. percben vették át a vezetést (70-68). Ezt követően Hódi talált be kétszer is távolról, megszilárdítva az előnyt. A Tiszaújváros innen már nem tudott felállni újra, így a Motax Pápa harmadik hazai bajnokiján is győztesen hagyta el a játékteret.