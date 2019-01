Hatvan méter fölé szeretne idén kerülni Gombás Petra

Sérülés, rehabilitáció, majd EB-szintteljesítés, egyéni csúcsok jellemezték Gombás Petra 2018-as versenyszezonját.

A Veszprém Megye Legjobb Sportolója díjátadáson egyetlen sportklub versenyzői érdemeltek ki egynél több egyéni díjat, a VEDAC atlétái hat kategóriában lettek díjazottak.

A Veszprém megye legjobb VEDAC-osai cikksorozatunk második részében az ifjúsági női kategória díjazott kalapácsvetőjét, Gombás Petrát mutatjuk be.

Nem kezdődött túl jól az év számára, sérülés hátráltatta hosszú hetekig, ám az ősszel Gombás Petra kalapácsvető bebizonyította, számolni kell vele a legjobbak között. Remek eredményei után pedig nem véletlenül választották meg a megyében az év legjobb ifjúsági korú női sportolójának.

Szerencsétlenül kezdődött az idény a mindössze 17 esztendős Gombás Petra számára: a kőkemény alapozást követően márciusban eltalálta a bokáját egy eltévedt kalapács, és mindhárom bokaszalagja megsérült. Pedig komoly tervekkel vágott neki a 2018-as esztendőnek, hiszen szeretett volna részt venni a korosztályos Európa-bajnokságon, valamint a buenos airesi ifjúsági olimpián.

– A sérülés miatt hetekig nem dobhattam, másféle munkát végeztünk, de miután enyhült a fájdalmam, újra edzésbe álltam – kezdte a balatonalmádi Kéttannyelvű Gimnázium 10. osztályos tanulója.

– Az évadnyitón derült ki, hogy mindhárom szalagom részlegesen elszakadt, ami kissé vissza is vetett – mesélte el az atléta.

Ahogy gyógyult a lába, javult az állapota, Petra úgy ért el hétről, hétre egyre jobb eredményeket.

Ezt bizonyította, hogy harmadik lett korosztályában az országos bajnokságon, ahol a győri ifjúsági Európa-bajnokság kvalifikációs szintjét is teljesítette 59.03-as dobásával, ám végül mégsem vehetett részt a nemzetközi viadalon, mert a szövetségi kapitány két másik induló mellett tette le voksát.

Ezt követően, az őszi szezon valamennyi versenyén arany, vagy ezüstéremnek örülhetett.

A veszprémi évadzárón ráadásul óriásit dobott, 62 méter fölött ért földet a kalapácsa, és a 62.52 méteres eredmény új egyéni csúcsot is jelentett. Ráadásul felnőtt szerrel, azaz négy kilogrammos kalapáccsal is új rekordot ért el, 51.52 méterrel.

– Korosztály és szerváltás előtt állok, vagyis januártól már a juniorok között versenyzek, négy kilós kalapáccsal. Az őszi eredmények mindenképpen bizakodásra adnak okot, szeretnék már márciusban 55 méter fölé kerülni, s az évad végéig megcéloztam magamnak a hatvan métert is – jelentette ki határozottan Petra.

Az ifjú sportoló kifejtette még, Orbán Éva és Dobos Máté edzők, illetve Zentai Tibor szakvezető nem pakol rá terhet, így könnyebben ki tudja hozni magából a maximumot.

– Orbán Évától rengeteget tanultam. Nagyon sokat segít, sokat beszélgetünk, tudom, rá mindig számíthatok. Az ő jelenléte rendkívül fontos a számomra, s remélem, egy szép napon én is eljuthatok olyan világversenyekre, vagy az akár olimpiára is, mint ő – fogalmazott terveiről Petra, aki még annyit tett hozzá, nagyon meglepte a megtisztelő megyei kitüntetés.

Egyáltalán nem számított rá, főleg az évad eleje miatt, azonban nagyon büszke rá, hogy végül rá esett a szakemberek választása.