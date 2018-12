Harmadszor teljesítette a világ egyik legkeményebb erőpróbáját Rónaszéki Balázs

Rónaszéki Balázs nemcsak elméletben tudja, gyakorlatban is bebizonyította, hogy három a magyar igazság. Sorozatban harmadszor teljesítette Hawaiin a hosszú távú triatlon-világbajnokságot, azt a viadalt, amelyet a földkerekség egyik legkeményebb erőpróbájának tekintenek a hozzáértők.

A veszprémi Rónaszéki Balázs úgy vágott neki a 2018-as versenyszezonnak, amennyiben a frankfurti hosszú távú triatlon Európa-bajnokságon dobogóra tud állni, akkor biztosan szeretne részt venni a hawaii világbajnokságon, ellenkező esetben viszont nem utazik.

Persze „ember tervez, Isten végez”, hiszen Balázs negyedik helyen ért célba, azonban jogtalannak érezte azt a pár perces büntetést, amit kiróttak rá bringázás közben, s miután ezen múlt a dobogó, úgy döntött, nekivág az újabb nagy kalandnak, és harmadszor is rajthoz áll a hawaii ironman világbajnokságon.

Adódik a kérdés, vajon aki harmadik alkalommal vehet részt a viadalon, az eleve helyzeti előnyben van az újoncokkal szemben? Balázs válasza erre a kategorikus nem. Szerinte ugyanis mindig más arcát mutatja a pálya, kiszámíthatatlan az időjárás, az óceán. Azzal sem számolhatott például a női világbajnok, hogy úszás közben megcsípi egy hatalmas medúza, ötperces hátrányba került riválisaival szemben, viszont az már a klasszisát mutatja, hogy így is nyerni tudott. És az ember előzetesen arra sem gondol, hogy belső és középfülgyulladást kap. Balázs ugyanis a megérkezést követő nap arra lett figyelmes, hogy az egyik fülére nem hall. A tünetei súlyosbodtak is, így az amerikai egészségügyi ellátórendszerrel is megismerkedett közelebbről.

– Az idén óriási harc ment úszás közben. Senki sem finomkodott, ütöttek, rúgtak a mellettem állók, le is nyomtak a víz alá, emiatt el is szakadt bennem a cérna, és onnantól kezdve én is felvettem a kesztyűt. Ugyan az előző években mindig megúsztam komolyabb verekedés nélkül, most viszont óriásit küzdöttem a pozíciómért – mondta Balázs, aki a 3,8 kilométeres távot 1 óra négy perc alatt teljesítette.

A 180 kilométeres kerékpározás kifejezetten jól sikerült a veszprémi sportolónak, 4:41 óra alatt tudta le, húsz percet faragva az eddigi hawaii legjobbján.

– A bringázás közben többször megelőztük egymást a bahreini herceggel. Rendkívüli sportember, aki korábban a budapesti 70.3-as világkupán is részt vett. Mivel ő egy híresség, hiába viselt kétezer úszó egyforma, kék színű úszósapkát, az övé piros volt, hogy a motorcsónakkal kísérő testőrei egy pillanatra se veszítsék őt szem elől… Bringázás és futás közben egy tévéstáb és szintén egy testőr haladt vele motoron. Egyébként teljesen hétköznapi, normális ember, akinek szívügye a sport. Van például egy saját kerékpáros csapata is, a Bahrein Merida, ahol a saját profi kerékpárosai közé is szívesen beáll edzeni – mesélte Balázs.

Az utolsó versenyszám, a 42,195 kilométeres maratoni táv volt, amelyet Balázs 3:14 óra futott le. Végül 9:08 órával kategóriájában a 32. helyen végzett, összesítésben pedig a 159. helyen zárt.

Az utolsó versenyző éjfélkor, a 17 órás szintidőt éppen teljesítve ért célba, a 86 éves, japán sportolót soha nem látott éljenzés fogadta.

– Egyelőre nem tervezem, hogy újra elinduljak Hawaiin. Három éven át a heti húsz óra edzés elég sokat kivett belőlem. Ettől függetlenül nem tervezem, hogy abbahagyom a sportolást, csak más terveket szövögetek. A magyar bajnokságot, a nagyatádi ironmant vettem célba, szeretnék ott jó eredményt elérni – derült ki.

A civilben szoftverprojekt-vezetőként dolgozó Balázs elárulta, szeretne Nagyatádon a 3-6. hely egyikén végezni. Bár még augusztus messze van, ám ahogy Balázst ismerjük, a nyáron újabb témát szolgáltat majd nekünk. Főleg, ha érmet szerez a hosszú távú triatlon országos bajnokságon…

