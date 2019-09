Hazai pályán szenvedett vereséget a Telekom Veszprém

Nem várt vereséget szenvedett a Telekom Veszprém a férfi kézilabda Bajnokok Ligája második fordulójában: gyenge védekezés után a THW Kiel leiskolázta a házigazdát és magabiztos győzelmet szerzett (31-37).

Telekom Veszprém-THW Kiel 31-37 (13-16)

Veszprém, 5238 néző. V.: Pavicevic, Raznatovic (észak-macedónok). Telekom Veszprém: Sterbik – Mahé 1, Tönnesen 3, Blagotinsek 3, Mackovsek, Terzic 1, Manaszkov. Csere: Cupara (kapus), Gajic 3 (1), Nenadics 3, Lauge 3, A. NILSSON 5, JAHIJA 5, Strlek 3, Marguc 1, Moraes. Edző: David Davis.

THW Kiel: N. LANDIN – Ekberg 3, REINKIND 8, ZARABEC 5, PEKELER 7, BILYK 7, Dahmke 2. Csere: Horak, WIENCEK 3, Duvnjak, Weinhold 1, Rahmel, M. Landin 1. Edző: Filip Jicha.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. -.

A Telekom Veszprém története során először fordult elő, hogy magyar játékos nélkül szerepelt Bajnokok Ligája találkozón a csapat. A THW Kiel elleni ütközeten, amelyet az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a hét mérkőzésének titulált, Lékai Mátét nem nevezte David Davis vezetőedző, így Mirsad Terzic viselte a csapatkapitányi karszalagot. A válogatott irányítón kívül Vuko Borozan és Székely Márton is a lelátóról nézte az ütközetet.

A mérkőzés nemcsak a presztízsről szólt, az erőviszonyok alapján azt is megállapíthattuk, a végeredmény a csoport végső helyezéseit majdan döntően befolyásolja.

A rangadóra meghívást kapott a júliusban tragikus hirtelenséggel elhunyt kollégánk, a Nemzeti Sport szakírója, Simon József felesége, Katalin is. A szörnyű baleset óta ő foglalta el első alkalommal az újságíróknak kijelölt szektorban kollégánk emléktáblával felavatott székét.

Reinkind találatával indult a derbi, majd Landin védései után Pekeler lódult meg, kétszer is (2. perc: 0-3).

A baj nem járt egyedül: Sterbik kért cserét és láthatóan a térdét fájlalta, Cupara állt a helyére. Manaszkov indította Gajicot, aki az utolsó pillanatban kaparta össze a labdát és szerezte meg a Veszprém első gólját.

Remekül védekezett a német csapat, Lauge és Nenadics érkezett Mahé és Mackovsek helyére, hátha lendíteni tudnak egyet a Telekom játékán. Tönnesen tört be, ám Pekeler bántóan sokszor maradt tisztán és már negyedik góljánál járt (9. perc: 2-5). Davis mester időt kért.

Lauge adott zseniális labdát A. Nilssonnak, majd Bylik lőtt szerencsés gólt. Fogcsikorgatva küzdött a hazai együttes (13. perc: 5-6), Nenadics ki is egyenlített, azonban Lauge kiállítása miatt emberhátrányban játszott a gárda. Zarabec verte meg könnyedén Blagotinseket, így aztán még mindig a Kiel vezetett (15. perc: 6-7).

Landin zsinórban kétszer is hatástalanította a hazai attakokat, a villámgyors Pekeler, majd Bylik pedig nem hibázott (17. perc: 6-9). Öt perces góltalanságnak vetett véget Nenadics, aztán Lauge cikázott végig a Kiel védői között. Strlek vágta Landinba a megítélt hetest, sajnos továbbra is tanácstalannak, és körülményesnek tűnt a házigazda. A hibákat viszont jól használta ki a Kiel és Reinkind ziccere után visszaállt a három gólos differencia (27. perc: 10-13).

Manaszkov a meccs folyamán három jónak tűnő lehetőséget is kihagyott, Strlek jött a helyére. Wiencek találatával először négy gólra nőtt a különbség (10-14), sőt Dahmke ziccerével öttel ment a Kiel.

Sajnos Strlek hiába volt eredményes, a védekezés gyermeteg hibákat vétett, főleg a beállókkal nem tudott mit kezdeni. Előbb Mahé kapott egy nagy pofont, majd Jahiját rántották le, Horakot végre kiállították, s az utolsó percben begyötört két találattal 13-16-ra állt a meccs.

Az előző évadban EHF-Kupa győztes Kiel tehát emberhátrányban kezdett, amit Terzic használt ki, a megszerzett labdát az üres kapuba vágta. Bylik rohant végig Cupara kapujáig, aztán Lauge szépített.

A szurkolók megállás nélkül biztatták a nagy hőfokon izzó piros mezeseket, akik igyekeztek összerántani a védekezést, bár egyelőre úgy tűnt, minden igyekezetük hiábavaló. Reinkind már hat gólnál járt (17-21), azután egy perc alatt kettőt vágott a Telekom és újra szoros lett (38. perc: 19-21).

Sajnos úgy tűnt, a játékvezetők főszereplőkké válnak, szinte minden kétes szituációban a Kiel javára ítéltek – Tönnesen kapott kiállítást. Davis is nehezen bírta idegekkel az elfogult ítéleteket. Kezdtek elszabadulni az indulatok, amikor Nenadicsot is földre vitték, de sípszó helyett Bylik robogott végig az üres kapuig. Marguc is megtehette ugyanezt, azonban ő a kapufára dobta a lasztit, és mivel az ellentámadásból Wiencek betalált, kettő helyett újra négy volt a különbség (43. perc: 21-25).

A Telekom védelme nagyon gyengén muzsikált, ellenben a Kiel Horak és Wiencek vezérletével csírájában fojtott el minden veszprémi próbálkozást. Ha Nenadicsék eljutottak a kapuig, akkor pedig Landin mosolyogva ütött ki mindent.

Küzdött a Veszprém, de ma semmi nem sikerült, az utolsó tíz perchez érve végzetesnek tűnő különbség volt a két fél között (49. perc: 24-29).

Nem tudott közelebb férkőzni a Veszprém, s ebben főleg a védelem volt ludas – sajnos könnyedén törték fel a németek a veszprémi hatosfalat. Feltűnő volt az is, hogy míg a Kiel két kezdő lövője szórta a gólokat, Reinkind és Bylik ketten együtt 15 gólig jutott, addig Tönnesen és Mackovsek csak hármat szerzett, de ha Laugét is idevesszük, akkor is csupán hat gólig tudunk elszámolni.

A teljesen kedvét vesztett Telekomot A. Nilsson vette hátára, ám így is a hatvan perc végén alakult ki a legnagyobb különbség.

David Davis: – A Kiel védekezése, támadása, kontra játéka is kimagasló volt, a padról is jobban szálltak be a játékosok. Sajnos nekünk ma nem volt jó sem a védekezésünk, sem a támadójátékunk. Szörnyű volt a mai nap. Árpi két perc alatt kidőlt, s szerintem mióta én Veszprémbe jöttem, ma teljesített a leggyengébben a csapat. A Kiel megmutatta nekünk, milyen szintre kell eljutnunk, szeretnénk ide eljutni.

Omar Jahija: – Csodásan játszott a Kiel, de remélem, tudunk tanulni a hibáinkból. Tudjuk, mit kell tennünk ahhoz, hogy fejlődjünk, legközelebb megpróbálunk jobban játszani.

Filip Jicha: – Nagyon elégedett vagyok, ahogy a csapatom ma játszott, kiváló teljesítményt nyújtottunk. Nehéz helyzetben voltunk, hiszen 48 órával ezelőtt még Bundesliga mérkőzésünk volt, s az időnk nagy részét utazással töltöttük. Több játékosom is extrát nyújtott, a védelmünk is kiváló volt. Szeretnénk megőrizni ezt a formát a következőkben is.

Niclas Ekberg: – Kemény meccsre számítottunk, ezúttal azonban hatvan percig kontroll alatt tartottuk a találkozót. Szerintem az döntött, hogy remekül védekeztünk és a kapusteljesítmény is kimagasló volt. Boldogok vagyunk a két pont megszerzésével.