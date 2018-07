Herczig Norbert: Nagy ajándék nekünk ez a verseny

Az Európa-bajnoki futamokon remeklő Herczig Norbert is rajthoz áll a 25. Veszprém-ralin, amelyet hétvégén rendeznek meg.

Magyarországon idén csak a Veszprém-rali közönsége láthatja versenyezni a Herczig Norbert-Ferencz Ramón kettőst, amely az Európa-bajnokságról rándul át a bakonyi viadal murvás terepére a Skoda Fabia R5-sel.

A duó remekel a nemzetközi megmérettetésen, Herczigék legutóbb a Ciprus-ralin álltak rajthoz, majd dobogóra, hiszen a harmadik helyen végeztek a rangos versenyen.

A csapat idén sem hiányozhat a veszprémi viadalról, azonban a futam ezúttal nyilván nem lesz élethalálharc a négyszeres magyar bajnoknak.

– Egy kicsi kettősség van bennünk: ha rajthoz állunk, azt komolyan vesszük, és a legjobbat szeretnénk kihozni magunkból. Azonban szem előtt kell tartanunk azt is, hogy mi vár ránk még ebben az évben. Mi csak erre az egy futamra szállunk be a küzdelmekbe, és nekünk ez a viadal egyfajta jutalomjáték is az eddig teljesített négy Európa-bajnoki verseny után. Menet közben fogjuk majd látni, hogy milyen itinert sikerült csinálnunk, hiszen Ramónnal ez az első közös magyar versenyünk. Milyen lesz az időjárás, és milyen lábbal keltünk fel, ez fogja meghatározni a tempót. Összességében nagy ajándék nekünk, hogy a Veszprém-ralin rajthoz állhatunk a magyar nézők előtt – fogalmazott Herczig Norbert, aki hozzátette: nagyon szereti a veszprémi környezetet és a Balatont, amely gyermekkora óta vonzza.

– Kedvelem a várost, a közeli erdőket, ez egyszerűen csak egy érzés. Nagyon tetszenek a gyorsasági szakaszok is. Természetesen azt sem felejtem el, hogy itt nyertem életem első abszolút első helyét, még 2004-ben – mondta el Herczig, aki dicsérte autóját, kiemelve: szerencsések, mert a technika idén még nem hagyta őket cserben.

A kiváló pilóta és navigátora a veszprémi verseny után tart egy kis szünetet, majd a folytatásban Csehországban és Lengyelországban versenyez majd.