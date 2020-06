Hét Veszprém megyei tehetséget díjaztak

Hét Veszprém megyei sportoló nyerte el a Mol Alapítvány támogatását.

Közel száz tehetséges fiatal sportolót díjazott idén is a Mol Alapítvány, összesen 32 millió forint értékben. Veszprém megyéből heten nyerték el a támogatást. A Mol Tehetség­támogató Program Sport pályázata elsősorban általános vagy középiskolás diákoknak nyújt anyagi segítséget, akik tehetséges sportolók, és országos vagy nemzetközi versenyen is jó eredményeket értek el. Az útiköltség-térítésre, eszközvásárlásra vagy egyéb sportoláshoz köthető költségekre igénybe vehető támogatás a fiataloknak megfelelő hátteret jelent a további felkészüléshez. A támogatási keret összege nem változott, viszont a koronavírus-járvány miatti bizonytalanságok következté­ben a felére esett vissza a beadott pályázatok száma.

A márciusban meghirdetett pályázatra a 10–18 évesek kategóriájában 378 pályázat érkezett be, ebből 85-öt támogat az alapítvány – köztük három páros versenyzőt –, összesen 27 millió forint értékben. A 18 éven felülieknek szóló Sport Klasszis kategóriában kilenc diák kérelmét díjazták összesen ötmillió forint értékben. Így idén összesen 32 millió forintos támogatást nyújt az alapítvány közel száz kiemelkedő teljesítményű fiatal sportolónak.

Veszprém megyéből a díjazottak között van Czuppon-Horváth Lili Rita, aki a Veszprémi Kempo SE sportolója, aki háromévesen kezdett kempózni, nyolcévesen kezdte a versenyzést, s azóta folyamatosan javuló eredményekkel szerepel az országos és nemzetközi versenyeken is. Többszörös országos bajnok, elnyerte a Zen Bu Kan Kempo 2019 legjobb ifjúsági lány versenyzője címet. Tavaly Portugáliában az „All Styles” világbajnokságon több dobogós helyezést ért el.

Az Ajka Bányász SI színeit képviseli Gaál Zsóka, aki lapunk sakkrovatának állandó szereplője. Az ifjú hölgy három és fél évesen ismerkedett meg a sakkjátékkal. Négyévesen már versenyszerűen sakkozott. Korcsoportjában többszörös magyar bajnok. Nemzetközi versenyeket tekintve uniós tagállamok bajnoka, háromszoros Európa-­bajnok, kétszeres világbajnoki ezüstérmes. Felnőtt női csapat tagjaként a Mitropa Kupán – amelyen a közép-európai országok mérik össze tudásukat – bronzérmet szerzett.

Az ajkai Józsa Szabolcs a Szilágyi Muaythai SE thai bokszosa, hétévesen ismerkedett meg a muaythaijal, ami egy több mint nyolcszáz éves történelemmel bíró sportág. Mára korosztályos válogatott, világbajnoki ezüstérmes, többszörös nemzetközi bajnok lett ebben a sportágban, de mivel itt csak tízéves kortól lehet versenyezni, korábban a kevesebb technikai elemet használó, kick-box szabályrendszerű viadalokon indult és szerepelt sikerrel.

Litkey Janka és Érdi Hanna Noé a három közül az egyik páros, akit az alapítvány támogatott. Janka 2013–2014 között Cadet, 2014-től 2017-ig Optimist hajóosztályban vitorlázott a Tihanyi Hajós Egylet (THE) színeiben. 2018-tól 420-as hajóosztályba ült át. Az elmúlt években átlagosan 100-110 napot töltött vízen edzéssel és versenyzéssel. Hanna 2016-tól versenyző, kiváló érzékű, tehetséges vitorlázó. Szorgalmas és eltökélt, edzésmunkáját maximális koncentráltsággal végzi. 420-as hajóosztályban válogatott kerettagok, első női vitorlázók.

A Veszprémi Honvéd SE tájfutója Mérő Dominika, aki többszörös megyei és országos bajnok egyéniben és csapatban is. Több éve a magyar ifjúsági válogatott keret tagja. 2017 óta aranyjelvényes sportoló. 2019-ben ifjúsági lány kategóriában országos ranglistavezető. A térképes tájékozódásifutó-edzések mellett atlétikára is jár Veszprémben, a VEDAC-ba, s időnként mezei futó- és terepfutóversenyeken is rész vesz. Idén januárban benevezett élete első terep félmaratoni futóversenyére, amelyet a nők között sikerült megnyernie.

Vadnai Jonatán, a Balatonfüredi Yacht Club versenyzője úgynevezett Klasszis támogatott. Jonatán hatéves kora óta vitorlázik, bátyjával, Benjáminnal együtt minden korosztályban a hazai és nemzetközi élmezőnyben voltak. Jonatán ifjúsági olimpiai bronzérmes, Ifjúsági Radiál hajóosztály világbajnok, Laser standard korosztályos világbajnok, Európa-bajnoki 2. helyezett. Az olimpiai válogatón szintén második lett, bátyja, Vadnai Benjámin mögött, kettejük között dőlt volna el a tokiói olimpiai szereplés.