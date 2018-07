Hetvenszer talált a hálóba az ajkai gólkirály

Hetven gólt lőtt egyik vízilabda bajnokságon, többször gólkirálynak, illetve legjobb játékosnak választották, emelt matekra jár, imádja a kémiát az ajkai Boldizsár Levente.

A 17 éves fiatalnak – aki az ajkai Cápa Vízilabda Klub átlövője – lételeme a víz, és azt mondja, a sikerhez fejben is rendben kell lennie az embernek!

-Számomra a vízilabda a legjobb sport a világon! Lételemem a víz, mozgás nélkül nem tudnék élni, és fontos, hogy agyban is ott legyél a meccseken, jegyzi meg Boldizsár Levente, miközben átöleli imádott kutyáját, Lénát. A kutya? Jó lenne, ha minden gyerek négylábúval nőne fel, mert felelősségre, gondoskodásra tanít, teszi hozzá felnőttes komolysággal a fiú, akin jókedélye, finom lazasága mellett mindvégig látszik, eltökélt a sportban, céltudatos jövőjét illetően, mert vegyészmérnök szeretne lenni, emiatt hajnalban, a reggeli edzés előtt emelt matekra járt, ami a kémia mellett kedvenc tantárgya.

Levente nyolc évvel ezelőtt, tíz évesen kezdett el vízilabdázni a testvére, János példája nyomán, és mindemellett szülei is sportosak, szabadidejükben a családnak lételeme a mozgás. A fiú azt mondja, óvodás korától úszott, de a medencében a faltól falig érkezést unalmasnak találta, jobban vonzotta a pörgős pólózás, így utóbbit választotta. Aztán hamarosan kiderült, igen tehetséges a vízilabdában, úgy fogalmaz, a sikerek nyomán eldöntötte, ezzel szeretne foglalkozni. – Az eredmények külön vonzóvá teszi ezt a sportot, megdobja az ember önbizalmát, a játék pedig mindig izgalmas, pörgős. No és az adrenalin? Az turbóz rendesen! – nevet nagyot a fiú. Szerinte egy jó vízipólósnál alapvető a gyors úszás, az erős lábtempó, a fizikai erő, utóbbi a víz alatti ”meccsekhez” is nagyon jól jön. Mindehhez természetesen kell kondizás medencén kívül is, meg rengeteg úszás, labdás-, és technikai edzés a vízben. A versenyszezon szeptembertől júniusig tart, de az alapozás nyáron sem maradhat el, hajnali keléssel, erőnléti és úszós edzésekkel. A hétvége viszont lehetőleg a barátoké.

Levente sikerei közül megemlíti, még az 1996/97-es korosztályban 2013-ban, csapaton belül különdíjat kapott az ajkai Cápa Vízilabda Klub legjobb játékosaként a dunántúli ifjúsági bajnokságon. Aztán a Budapest bajnokságon 54 góllal gólkirály lett, amit igen nagy eredménynek tekint, mert a versenyen az ország legjobb csapatai vettek részt. Legnagyobb sikerének azt tartja, amikor a szombathelyi nemzetközi vízilabda bajnokságon minden csapatból kiválasztottak egy a játékost, aki a legtöbb gólt dobta, köztük volt ő is. Nemrég pedig a dunántúli ifjúsági és serdülő bajnokságon 70 gólt dobott. A kérdésre, mi kell ahhoz, hogy az ember a legjobb legyen, azt mondja, a vízilabda iránti szenvedély, kitűnő erőnlét, törekvés a maximumra, kiegyensúlyozott családi háttér, kitűnő edző, amilyen Pfaff Péter, jó kapcsolat az edzővel, a többiekkel. Mindezek mellett alapvető, hogy az ember agyban is topon legyen, amelyre nagyon nagy szükség van a sportban is, főként, ha ez ember eredményre törekszik. Levente már előre fejben összerakja a meccset, felkészül a lehetséges helyzetekre, felkészül az ellenfélből is. A sérülések ebben a sportban is benne vannak, amelyek őt sem kerülték el, például Barcelonában akkor könyököst kapott a szájára, hogy azt össze kellett varrni. Ami az étkezést illeti, úgy mondja, egy-egy edzés vagy meccs után az ember valóban megenné a vasszeget is, az ő kedvence a húsétel, meg a sütemények sok porcukorral.

-Hogy feladom-e? Ez soha nem fordult meg a fejemben, szögezi le határozottam, aztán megjegyzi, az néha előfordult, hogy nehezére esett az edzés, de mindig erőt vett magán a folytatáshoz. -Ha elölről kezdené, akkor is ezt a sportot választanám, állítja a fiú, aki olyan egyetemre szeretne menni, ahol folytathatja majd a vízilabdázást. Ugyanakkor nem akar csak erre alapozni, mert úgy gondolja, bármi közbejöhet az ember életében. Levente vegyészmérnöknek készül, vegyvédelemi területen szeretne dolgozni, és kiegyensúlyozottan, szeretetben élni, ahogy most, a családjára jellemző.