Hibátlanul áll az élen a Veszprém

Bár az idény fele még hátravan, nehéz lenne nem a Veszprém FC USE-t bajnoknak tekinteni. A megyeszékhely csapata hibátlan mérleggel vezeti az MTD Hungária megyei női labdarúgó-pontvadászatot.

Éppen ezért igen érzékenyen érintené a listavezetőt, ha idén nem avatnának bajnokot. Ahogyan arról már beszámoltunk, jelenleg szünetelnek a magyar futballpontvadászatok. Egyelőre nem született döntés arról, hogy befejezik-e az idei szezont, s ha lesz folytatás, akkor az mikor, milyen formában történik. Mindez nyilván elsősorban a járványhelyzet alakulásától függ majd.

A hölgyek megyei focibajnokságában egyértelmű a VFC USE fölénye: az éllovas hét meccsből hetet nyert, s 53 lőtt gólja mellett mindössze öt találatot kapott. Legnagyobb riválisát, a Pápai ELC-Nyárád együttesét hazai pályán 9-0-ra, idegenben 4-2-re győzte le.

A pontvadászatban öt csapat szerepel, a kiírás szerint a résztvevők dupla oda-vissza vágós rendszerben küzdenek.

A veszprémiek előnye hat pont az élen, a tavaszi fél év április első hétvégéjén rajtolt volna. A bajnokság állása: 1. VFC USE (egy meccsel kevesebb) 21 pont, 2. PELC-Nyárád 15, 3. Fűzfői AK 11, 4. Nyírespuszta 5, 5. Gyulafirátót (egy meccsel kevesebb) 2.

A góllövőlista élmezőnye: 1. Csizmadia Zsófia (VFC USE) 15 gól, 2. Andrónyi Réka (VFC USE) és Beimli Katalin (PELC-Nyárád) 10-10, 4. Csikó Noémi (VFC USE) 8.