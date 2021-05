Hihetetlen izgalmak után egy gólos siker – Borbély Ádám kapus fantasztikus teljesítményt nyújtott

Az összesen 17 védésig jutó Borbély Ádám vezérletével egygólos győzelmet aratott a Veszprémi KKFT együttese, a mérkőzés előtt szintén 19 ponttal álló Gyöngyös ellen a férfi kézilabda NBI 24. fordulójában, hétfőn.

A VKKFT szerezte a mérkőzés első gólját Éles Benedek révén, míg a vendégeknél Vilovski vette be kétszer egymás után Borbély kapuját, de Éles újabb két találatával az 5. percben továbbra is a hazaiaknál volt az előny (5-4). Emberhátrányban Fazekas növelte háromra a különbséget, de a gyöngyösiek Vilovskinak köszönhetően egy gólra zárkóztak fel (8-7). Ezt követően Borbély Ádám elkapta a fonalat, zsinórban hat védést mutatott be a VKKFT válogatott kapusa, míg a támadásoknál nem tudtak hibázni a hazaiak, így a 17. percben ötre növelték a különbséget (12-7). A hazai támadásokba egyre több technikai hiba csúszott be, amit a vendégek kihasználtak, és Tombor Csaba időkérése ellenére a 27. percben Papp Bence kiegyenlített (14-14). Az utolsó percben Merkovszki egész pályás góljával a mérkőzés során először vezetett a Gyöngyös, de Tóth Péter révén döntetlennel vonulhattak pihenőre a csapatok (17-17).

A második játékrész elején két Duris hibából Éles szerzett két indulásgólt (19-17). A 40. percre Markez góljával ismét egalizáltak a vendégek, de Szeitl révén nem engedték ki a vezetést a kezükből a bakonyiak (23-22). Borbély hiába mutatott be kétszer is bravúrt, a támadásoknál Éles kétszer is a kapu fölé lőtt, így Duris a félidő derekán egyenlített (24-24). Az utolsó tíz perchez közeledve védekezésben fáradni látszott a VKKFT, Gráf és Duris is könnyű gólt szerzett, ismét vezetéshez juttatva a vendégeket (26-27). Fazekas előbb egy kínai figurából, majd egy szép betörésből vette be Merkovszki kapuját, de Varsandánnak sikerült egalizálnia (28-28). Az utolsó öt perc hihetetlen izgalmakat hozott. Borbélynak háromszor is bravúrt kellett bemutatnia, majd két sikertelen veszprémi támadás után Vajda harcolt ki egy büntetőt, amelyet Éles biztos kézzel értékesített (29-28). A végjátékban Tóth Márton eladta a labdát, azonban a mérkőzésen 17 védésig jutó Borbély hárította Ubornyák ziccerét, így rendkívül fontos két ponthoz juttatta a veszprémieket.

Tombor Csaba: A gyöngyösiek jól felépített támadójátékkal készültek fel a védekezésünkre, amely a mai napon nem azt a minőséget képviselte, mint az előző komoly találkozóinkon. A végén szerencsénk volt, amellett, hogy Borbély Ádám nagyon jól védett. Az utolsó tíz percben harcoltunk úgy a védekezésben, ami eddig ránk volt jellemző, a végén elkövetett hibából tanulnunk kell a jövőre nézve.

Konkoly Csaba: Nagyon csalódottak vagyunk. Többször is óriási lelki erővel jöttünk vissza a mérkőzésbe, de sajnos a végén úgy jártunk, mint az idén már többször. Ez az egygólos vereség azért is fájó, mert a fiúk mindent megtettek a pályán, de a minőségi és jó játékot játszó veszprémiek megbüntették a hibáinkat, gratulálok nekik a győzelemhez.

VKKFT–Gyöngyös 29-28 (17-17) Veszprém Aréna, 200 néző. V.: Nagy F., Túróczy J. Veszprémi KKFT: BORBÉLY – TÓTH P. 3, Széles 2, SZEITL 3, FAZEKAS G. 6, ÉLES B. 7 (3), Seregi 2. Csere: Miklós (kapusok), Tóth M., Kristóf, Bugyáki, Somogyi 2, Füleki, Hári 1, Vajda 1, Szmetán 2. Edző: Tombor Csaba.

HE-DO B.Braun Gyöngyös: Merkovszki 1 – Gábori 3, Papp 3, VILOVSKI 5, Gerdán, Varsandán 1, Duris 4. Csere: Gyánti (kapus), UBORNYÁK 5, Urbán, Halász, Markez 3, Herceg, Gráf 2, Hegedűs 1. Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 10 perc, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/0.