Hoya Pannon Egyetem: folytatni kell a sort!

A tizenkettedik győzelem megszerzése a cél a Vasas Akadémia otthonában a Hoya Pannon Egyetem Veszprém NB I/B-s kosárlabda-együttes számára.

Lassan már elfogynak a jelzők a Hoya Pannon Egyetem kosarasait illetően, akik eddig sikerrel vették az összes útjukba kerülő akadályt és tizenegy sikerrel, hibátlan teljesítménnyel vezetik a piros csoport tabelláját.

Mérész Csaba edző legénységét azért is dicséret illeti, mert többször vesztes helyzetből is képes volt talpra állni. S bár több erőt demonstráló sikert is elkönyvelhetett a csapat, mégis azok a győzelmek a legértékesebbek, amelyek arról tanúskodnak, hogy tartása van a gárdának, a srácok képesek egymásért hajtani és sosem adják fel, bármennyire is vészesen fogy az idő, vagy a szufla.

A Vasas Akadémia ellen folytatná a megkezdett, parádés sorozatot a veszprémi együttes.

– Idegenben sosem könnyű játszani. Biztos vagyok benne, hogy a Vasas agresszív védekezéssel igyekszik majd megzavarni minket. A három-négy rutinos játékossal megerősített fiatal együttes a gyors játék híve, s nekünk főleg azt kell megakadályozni, hogy könnyű kosarakat szerezzen. A célunk a győzelem megszerzése és a hibátlan széria folytatása – szögezte le Mérész Csaba vezetőedző.

A Vasas hazai pályán eddig nem túl acélos, 92-77-re kikapott a BKG-tól, és 100-83-ra a MAFC-tól is, csak a Budafokot (91-82), a Nagykőröst (97-75) és a PVSK-t (108-49) sikerült legyőznie.

A december 15-én, szombaton 18 órakor kezdődő találkozó után a Hoya december 21-én, pénteken zárja le a 2018-as esztendőt. Az ellenfél akkor a Nyíregyháza Blue Sharks alakulata lesz.

