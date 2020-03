Hoya Veszprém: ez már az ötödik siker volt

Folytatta remek szériáját a Hoya Pannon Egyetem Veszprém, és sorozatban ötödik győzelmének örülhetett a kosárlabda NB I/B alapszakaszában.

Nagykőrös–Hoya Veszprém 59-96 (14-25, 15-17, 20-25, 10-29)

Nagykőrös. V.: Varga, Vadász, Drenyovszki. Nagykőrösi Sólymok: Molnár 2, Dobos 9. Mester 7/3, Lakosa 16, Mácsai. Csere: Bartos 4, Fehér, Csukás 6, Tóth 9, Viqueira 4, Lakatos, Jókai 2. Edző: Lakosa Zsolt.

Hoya Pannon Egyetem Veszprém: Völgyi 13, Madár 8/6, Füzi 4, Szabó 9/3, Sipolins 17/3. Csere: Birkás, Czirbus 13, Kozma 4/3, Medve 13/9, Veingartner 3/3, Verasztó 12. Edző: Nikola Lazic.

Remekül kezdte a találkozót a tabella harmadik helyén álló Veszprém, 6-0-ra, majd 10-4-re is vezetett. Az 5. perchez érve már tíz ponttal meglógott a Hoya, a Nagykőrös egyszerűen nem tudott mit kezdeni a gyorsan és precízen támadó vendégekkel. Főleg a palánk alatti játékban nőtt ellenfele fölé a Veszprém, Sipolins és Völgyi is nagyszerűen tette a dolgát (14-25). A második etap elején becsúszott több hiba is, lassabban termelték a pontokat a csapatok, ám a Hoya Szabó és Madár triplájával tartotta a tízpontos differenciát (26-36). A félidőben 29-42-re állt a meccs.

Mindkét csapat keményen védekezett a szünet után, azonban a távolság a két között megmaradt (41-51). Aztán egyre jobban játékba lendült a vendégcsapat, és gyakorlatilag állva hagyta riválisát. Örömteli volt látni, ahogy egyre jobban beilleszkedik a csapatba Verasztó és Kozma is.

Az utolsó felvonásban Czirbus közelijével már húsz pontra hízott a különbség (49-69), Medve triplája után pedig sikerült ezt a lélektani határt is megugrani (51-74). Nem volt egy súlycsoportban a két fél, a Veszprém régi önmagát idézte, remek védekezéssel és gyors kosarakkal gyakorlatilag lezárta a mérkőzés nyitott kérdéseit.

A Hoya végül roppant magabiztos, fölényes győzelemnek örülhetett.

Nikola Lazic: – Jó ritmusban játszottunk, főleg a harmadik és negyedik negyedben. Jól védekeztünk, és ez volt a kulcs. A Nagykőrös veszélyes ellenfél, főleg hazai pályán, ám jól védekeztünk és rengeteg könnyű kosarat szereztünk.