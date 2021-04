Hozta a kötelezőt a Füred

A Balatonfüred gárdája a fővárosi THSE-Szabadkikötőt fogadta hazai pályán és nagy arányú győzelmet aratott.

A hazaiak számára csakis a győzelem számított elfogadható eredménynek, ennek megfelelően támadólag léptek fel a piros-fehér mezes fürediek, ám a mérkőzés elején mégis a vendégek előtt adódott egy óriási helyzet, már szinte mindenki gólt látott, de egy hazai védő az utolsó pillanatban kivágta a labdát a jobb kapufa tövétől.

Aztán a 7. percben megszerezte a vezetést a hazai gárda: egy bal oldali akció végén Schillinger Dániel kapta középen a labdát és közelről higgadtan a hálóba gurított, 1-0. A 20. percben váratlanul egyenlített a vendégcsapat: Géringer veszítette el a labdát a hazai tizenhatos előterében és a középre gurított labdát Gere Zoltán László 16 méterről lőtte Keserű kapujának a bal odalába, 1-1. Ezt követően több nagy gólszerzési lehetőséget is elpuskázott a hazai csapat, de Szabó, valamint Bene is kihagyta az ordítóan nagy ziccerét.

A második félidő 47. percében aztán hatalmas lehetőséget szalasztott el a hazai gárda a vezetés megszerzésére, a Markó ellen elkövetett szabálytalanság után hiába jutottak büntetőhöz, Szabó Bence tizenegyesét nagy bravúrral hárította a vendégek kapusa.

A folyamatos füredi rohamok végül a 60. percben vezettek eredményre, egy jobb oldali hazai támadás végén a lendületesen elfutó Bene Zsombor a tizenhatoson belül lekészítette a labdát a jó ütemben érkező Géringer Tamás elé, aki nagy erővel a kapuba bal felső sarkába bombázott, 2-1. A 65. percben ismét betalált az egyre inkább játékba lendülő hazai csapat, ismét jobb oldalon bontakozott ki egy hazai támadás, a nagy kedvvel játszó Bene Zsombor fejjel hozta kihagyhatatlan helyzetbe a hosszú oldalon érkező Szabó Bencét, aki közelről a vendégek hálójába vágta a labdát, 3-1.

A 80. percben megfogyatkozott a pesti csapat, a második sárga lapját kapó Végh Ariel jutott a kiállítás sorsára. A 84. percben tovább növelte előnyét a Balatonfüred, a pár perccel korábban beálló Pápai tört be szép cselekkel a vendégek 16-ás belülre, amikor is elkaszálták. A jogosan megítélt büntető elvégzésére ismét Szabó Bence vállalkozott, aki ezúttal nem hibázott és higgadtan értékesítette a lehetőséget, 4-1.

Továbbra is a BFC irányította a mérkőzést és egyre-másra alakították ki a gólveszélyes helyzeteket a vendégek kapuja előtt, akik szintén megpróbálkoztak a szépítéssel, volt is néhány ígéretes lehetőségük, de Keserű kapus minden esetben a helyén volt. Egyébként a vendégek kapusa, Czerula is jó napot fogott ki (a gólok ellenére), több nagy védést is bemutatott, a vendégek részben neki is köszönhetik, hogy nem lett nagyobb arányú a vereségük. Összességében elmondható, hogy a nagyobb játékerőt képviselő hazaiak egy nagyon nehéznek induló mérkőzésen végül megérdemelt, fölényes győzelmet arattak egy lelkesen és szervezetten játszó vendég gárda ellen.

Sikerének köszönhetően a tóparti alakulat fellépett a tabella 11. helyére, és bizakodva várhatja a jövő heti, Lipót elleni idegenbeli szereplését.