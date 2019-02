Huszonegy éve elképesztő párharcot vívott a Barcelona és a Veszprém

Az 1997/98-as szezonban első ízben mérhette össze erejét a Barcelona és a Veszprém férfi kézilabda-együttese a Bajnokok Ligájában. Gulyás István és Sótonyi László mesélt az emlékezetes párharcról.

A Bajnokok Ligája 1997/98-as idényében a negyeddöntőben került szembe egymással a katalán sztáralakulat, a Barcelona és a Veszprém. A spanyol együttes gyakorlatilag már a mérkőzések előtt biztosra vette továbbjutását, a mieinket falusi csapatként emlegette a katalán sajtó. Aztán Éles Józsefék megmutatták a világnak, hogy őket senki sem becsülheti le.

A párharc első mérkőzésén 33-28-ra nyert a Veszprém, pedig a 47. percben már 28-18 is állt az eredményjelzőn. A visszavágón pedig mindössze egyetlen találaton múlt a továbbjutás, de Inaki Urdangarin utolsó pillanatban szerzett gólja szertefoszlatta a magyar reményeket.

– Mintha ma történt volna – idézte fel mosolyogva az 1998. február 21-én, és március 1-én történteket Gulyás István, a Telekom Veszprém szakmai igazgatója. – Úgy emlékszem, korábban éppen egy edzőcsere volt, Hoffmann Lászlót Kaló Sándor váltotta a kispadon. De ez nem állított meg minket, az itthoni és a kinti meccsen is szenzációsan játszottunk. Szatyi (Szathmári János – a szerző) és Svajlen is fantasztikusan védett. Amikor tízzel mentünk, látszott, teljesen értetlenül állnak a történések előtt a katalánok, nem hitték el, hogy ez megtörténhet.

A sportigazgató elmesélte, a visszavágó elképesztő izgalmakat hozott. A Barca 4-2-es védekezésre váltott, amelyre nem tudott reagálni a Veszprém, így a hazaiaknak sikerült ledolgozni a hátrányukat, és az utolsó percben a királyi családba benősült Inaki Urdangarin 13 méteres bombájával lett hatgólos a differencia (33-27), de még mindig maradt idő a gólszerzésre.

– Sajnos kimaradt egy százszázalékos helyzet, majd az időn túli szabaddobásból sem tudtunk kapuba találni. Az is az igazsághoz tartozik, hogy egy kis játékvezetői nyomással is szembe kellett néznünk. Svajlent például azért állították ki, mert a könyökvédőjét igazgatta – mesélte nevetve az egykori klasszis. – Belém égett az a két meccs örökre. Csak egyetlen gólon múlt, hogy négy közé jussunk. Ma is úgy gondolom, mi voltunk a jobbak.

A korábbi irányító 21 év elteltével sem felejtette el azt a pletykát, ami akkoriban hetekig foglalkoztatta a közvéleményt. A szünetben a Fotex még 15-13-ra vezetett, vagyis hét góllal továbbjutásra állt. S ekkor állítólag a veszprémi kispadról menesztett Hoffmann László bement a barcelonai öltözőbe, s ott felhívta az ellenfél szakmai stábjának a figyelmét arra, hogy a bakonyiak a 4-2-es védekezés ellen nehezen boldogulnak. A Barca át is állt a nyitott védekezésre, és sikerült is neki megakasztania a magyarokat.

Gulyás István erre reagálva azt mondta, hogy ez igaz-e, azt nem tudja, ám azt nagyon bánja, hogy életük nagy lehetőségét elszalasztották.

Sótonyi László, a Nemzeti Akadémia edzője, korábbi 191-szeres válogatott irányító arról mesélt, a Barcelona ellen olyan eredményt értek el, amelyre felkapta a világ a fejét.

– Azt hiszem, az ilyen meccsekért szeretne az ember profi sportolóvá válni. Sajnos a visszavágón nem tudtam pályára lépni, valami volt a vállammal, s ez a mai napig bánt – mondta.

A magyar B válogatott edzője úgy emlékezett, nagyon elfáradtak az első meccsen, óriási volt a tempó, a Barca rengeteget cserélt, folyamatosan frissített, míg ők sokkal kevesebb játékossal sáfárkodtak.

– Sosem felejtem el a katalánok arcát, amikor már tízzel vezettünk. Teljesen meg voltak zavarodva, nem értették, miként fordulhat velük elő ilyesmi.

Sótonyi László úgy gondolja, a Veszprém most is komoly lehetőség előtt áll, és szerinte le tudja győzni szombaton a Barcelonát.