Idegenben a Vasast is legyőzte a Hoya PE

A Vasas Akadémia is behódolt a Hoya Pannon Egyetem Veszprém férfi kosárlabda-csapatának, így a Mérész-legénység továbbra is őrzi makulátlan mérlegét az NB I/B piros csoportjában.

Vasas Akadémia–HOYA 72-84 (21-23, 14-20, 16-18, 21-23)

Budapest, 200 néző. V.: Jakab, Menyhárt, Borgula. Vasas Akadémia: Moravcsik 16/9, Katona 4, Boros 10, Kovács B. B. 12, Andrássy 13/3. Csere: Sólyom 14/6, Csík, Barócsi 3. Edző: Faragó Péter. HOYA Pannon Egyetem Veszprém: Szabó P. 17/3, Madár 19/9, Pavlovic 5, Völgyi 14, Kovács Á. 8. Csere: Kerkai, Balázs 2, Körtélyesi 13, Helmeczi 6. Edző: Mérész Csaba.

Az egykor Veszprémben pattogtató Faragó Péter edző tanítványai kezdtek jobban (4-0), de a veszprém Madár és Kovács kosaraival gyorsan egyenlített (4-4).

A Vasas pontosabban játszott és így rendre a listavezető előtt járt három-négy ponttal (12-8, 16-13). Szabó P. hármasával egyenlített újra a Hoya, majd az irányító 2+1-es akciójával a mérkőzés folyamán először a vezetést is megszerezte a vendég együttes (20-21). A negyed végén egyetlen ziccer választotta el a két csapatot (21-23).

Völgyi kosaraival 21-27-re meglépett az egyetemi csapat, majd Andrássy szépített. Ekkor kisebb hullámvölgybe került mindkét gárda, három percig egyetlen kosarat sem láthattunk, rengeteg hiba tarkította a játékot.

Moravcsik vetett véget a rossz szériának, aztán Körtélyesi pontjait jegyezhettük fel. Balázs szerzett remek labdát és dobott ziccert belőle, 24-31-nél a Vasas időt is kért.

Moravcsik hármassal hozta közelebb csapatát a megbeszélést követően, ezután viszont Pavlovic fordult le szépen a védőjétől (27-33). Madár triplájával már kilenc pontra hízott a differencia, Moravcsik újabb trojkájára sem kellett sokat várni. Mérész edző is elérkezettnek látta az időt, hogy magához rendelje övéit, főként a védekezés feszességén találhatott kivetni valót.

A negyed végén Szabó pillanatai következtek, gyorsan bevágott két ziccert, a kettő között pedig remek blokkolásán ámulhattunk (35-43).

A hosszabb szünetet követően az volt a kérdés, meg tudja-e törni ellenfelét a Veszprém, vagy továbbra is szoros marad a csata.

A 24. percben Madár hármasával 40-49-re alakult az állás, Faragó edző időt is kért, hogy megtörje a Veszprém lendületét. Sólyom triplájával hatra csökkent a differencia, ám a 27. percben Körtélyesi közelijével először lett kétszámjegyű a különbség (45-55). A harmadik felvonás végén is éppen tíz ponttal vezetett a Hoya (51-61).

A záró negyedben a bakonyiak részéről néhány percig csak Helmeczi volt eredményes, előbb egy közelit értékesített, majd remek ütemben érkezett Szabó passza, amiből bevágott egy hármast, aztán büntetőt dobhatott (55-67).

Boros és Katona ziccereivel zárkózott közelebb a Vasas, de Körtélyesi 2+1-es akciójával újra helyreállt a rend.

A Veszprém biztosan őrizte előnyét, a Vasasnak nem volt esélye. Az utolsó percek igen lassan peregtek le, ahogy az lenni szokott a Vasas folyamatosan faultolt, de a Hoya biztos kézzel értékesítette az újra és újra megítélt büntetőket (65-74, 69-80, 71-84).

A Veszprém ezzel zsinórban a tizenkettedik sikerét könyvelhette el az NB I/B felsőházában és nemcsak veretlenségét őrzi, hanem a tabella első helyét is.

Mérész Csaba: – Gratulálok a srácoknak, szép győzelmet arattunk. Bízom benne, hogy az év utolsó hazai mérkőzésén (december 21-én, pénteken 18 órától) a Nyíregyháza ellen hazai közönségünket is sikerrel örvendeztethetjük meg a közelgő ünnepek alkalmával.

