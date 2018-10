Idegenben játszanak az NB III-as gárdák

A Perutz FC az Érdi VSE, az FC Ajka pedig az Andráshida vendége lesz vasárnap a labdarúgó NB III nyugati csoportjának 12. fordulójában.

Nyolc pontra nőtt a még mindig veretlen FC Ajka előnye a tabella élén a labdarúgó harmadosztály előző fordulóját követően. Schindler Szabolcs együttese újabb magabiztos sikert aratott, a második helyezett Érdi VSE erejéből viszont csak egy döntetlenre futotta.

Az ajkaiak fölénye egészen elképesztő az utóbbi időszakban, a listavezető az előző három fordulóban 14 gólt lőtt és egyet sem kapott. A múlt héten a BKV Előre szaladt bele ellene egy pofonba (7-0).

– Igyekszünk hétről hétre jobbá tenni a csapatot, és ez most kicsúcsosodott. Már egy héttel korábban, a Csepel ellen éreztem, hogy feljebb léptünk, az előző fordulóban pedig nagyon jól játszott a társaság, szinte minden bejött, amit terveztünk. Nagy különbség elsősorban sebességben volt a két együttes között – tekintett vissza Schindler Szabolcs.

Az FC Ajka holnap a gyengébb formában lévő, ám egyáltalán nem leírható Andráshida otthonában lép pályára.

– Biztos vagyok benne, hogy ez más meccs lesz, mint az előző kettő. Az Andráshida remekül védekezik, szervezett, nagyon nehéz feltörni. Fontos lenne, hogy minél korábban gólt szerezzünk. Bízom benne, hogy a lendület viszi tovább csapatunkat – fogalmazott az ajkaiak szak­vezetője.

A legutóbbi fordulóban a játék összképe alapján magabiztos győzelmet aratott a pápai csapat.

A Mol Vidi II elleni háromgólos sikerből Szabó Zsolt és Ivancsics Gellért oroszlánrészt vállalt, hiszen előbbi két gólt lőtt, utóbbi pedig egy találattal és két gólpasszal vétette észre magát.

– Győzelemre készültünk, szerettük volna kárpótolni a szurkolóinkat az eddigi csalódást keltő eredményekért – fogalmazott Rozmán László. – A Vidi ellen készülve egy új szerkezetet próbáltunk ki; a 4-1-4-1-es játékrendszer hellyel-közzel működött is. Úgy láttam, hogy a két vendégkiállítás minket zavart meg jobban, a játékosokban még mindig van feszültség a mindenáron való győzni akarás miatt, ami görcsösségbe ment át, de a győzelmünk így sem forgott veszélyben.

Az érdiek a legutóbbi fordulóban izgalmas meccsen játszottak hatgólos döntetlent a Puskás II otthonában, mérlegük hat győzelem, három döntetlen, két vereség. Limperger Zsolt együttese továbbra is őrzi második helyét a tabellán, a második legtöbb, 24 gólt lőve a 16 fős mezőnyben.

– Mindenképpen lökést kell hogy adjon a múlt heti siker, tiszteljük az Érdet, tudjuk, hogy egy nagyon jó, játszós csapat – vélekedett a vasárnapi találkozóval kapcsolatban a Perutz edzője. – Továbbra is fenntartom, hogy nekünk azok a mérkőzések fekszenek jobban, ahol az ellenfél nem áll be védekezni, hanem játszani akar, ilyen csapat az Érd is. Biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz, ismerjük az erényeiket és a gyengéiket is, igyekszünk a fiúkat ezekre felkészíteni.

A sárga-kékeknél Császár Attila letöltötte egymeccses eltiltását, így ismét a pápaiak edzőjének rendelkezésére áll.

Az Adráshida SC–FC Aj­ka, valamint az Érdi VSE–Pápai Perutz FC mérkőzés egy­aránt 13.30-kor kezdődik.