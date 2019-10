Idegenben jobb a pápai mérleg

Három vereséggel a háta mögött a Perutz FC otthonában kezdené meg a felzárkózást a Komárom VSE. A két csapat az NB III-as labdarúgó-bajnokság 9. fordulójában vasárnap 14.30 órakor találkozik.

Idei negyedik idegenbeli sikerével továbbra is őrzi harmadik helyét a bajnoki tabellán a Perutz FC csapata, mely a hétről hétre jobb formában teljesítő Lipót otthonából hozta el a három pontot. A pápaiak gólját Irmes a 78. percben szerezte.

– Egy jó erőkből álló ellenfelet sikerült legyőznünk – emlékezett Lengyel Ferenc. – A szél az első félidőben a hazaiakat támogatta, így veszélyesebbek voltak, de kapusunk és a védelem derekasan állta a sarat. Szünet után átvettük a mérkőzés irányítását és a csereként pályára lépő játékosunk a legjobbkor szerezte meg első gólját pápai mezben. Elégedett vagyok a srácokkal, nagyot küzdöttek, sokat tettek a győzelemért.

Mindössze négy pontot szerzett az idei pontvadászatban hazai pályán a Perutz, vendégként viszont nagyságrendekkel jobb a mérleg, tizenhárom egységgel sikerült gyarapítani a pontok számát. Lengyel Ferenc elmondta, bízik abban, hogy játékosai saját stadionjukban is meg tudják mutatni, valójában mire képesek.

– Kétségtelen, hogy egyelőre idegenben jobban megy, sajnos nincs még olyan erős csapatunk, hogy hazai közegben dominálni tudjon. Idegenben kicsit mást játszunk, egy zártabb védekezéssel a kontrákra operálunk, ami úgy tűnik, eredményesebb.

A legutóbbi bajnokság negyedik helyezettje tavaly sok borsot tört a pápaiak orra alá, Komáromban 4-1-re kaptak ki Szabó Zsolték, míg a visszavágón 1-1-es döntetlen született a Várkert úton, nem sikerült tehát még legyőzni Bozsik Péter tanítványait.

– A Lipót ellen sajnos sérülés miatt Nagy Tamást és Császár Attilát is le kellett cserélnem, így egyelőre nem tudom megmondani, kikre számíthatok hétvégén. Kenesei Krisztiánt nem kell senkinek sem bemutatni, sok csatát megélt, rutinos játékosról beszélünk, akiben még most is megvan a potenciál, hogy eldöntsön egy találkozót. Mindig nehéz a Komárom ellen játszani, tavaly is jócskán meggyűlt velük a bajunk, erre számítok idén is. Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy egy nagyon nehéz kilencven perc vár ránk egy szervezett, rutinos edzővel érkező ellenféllel szemben, de bízom a srácokban és remélem, hogy végre hazai pályán is meg tudjuk mutatni mire vagyunk képesek – bizakodott a pápai szakvezető.