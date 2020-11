Idegenben szerepel a balatonfürediek jó formában lévő futballcsapata

A labdarúgó NB III nyugati csoportjának 19. fordulójában, vasárnap 13 órakor lép pályára a Balatonfüredi FC, amikor a Komárom VSE otthonában igyekeznek pontjaik számát gyarapítani a piros-fehérek.

– Nehéz mérkőzésre számítok, mivel a Komárom otthon gyűjtögeti a pontjait, kevés gólt is kap, de szükségünk van minden egyes pontra, ezért úgy szeretnénk hozzáállni a meccshez, hogy folytassuk az elmúlt hónapokban felállított veretlenségi sorozatunkat – nyilatkozta a Naplónak Borgulya István, a Balatonfüred vezetőedzője. – Hála Istennek vírusos tünetek, megfázás nincsenek a csapatban, de sajnos sérültjeink vannak. Pápai Kristóf a térde miatt kénytelen egy hónapot kihagyni. Ez benne van, megyünk tovább, bízom a csapatban, azokban, akiket pályára küldök.

A szakember elmondta: a csapattal arról beszéltek a napokban, hogy még három találkozó van idén, melyekre kérte, figyeljenek oda.

– Sem az öltözőben, sem a pályán, sem edzésen nem érzem azt, hogy év vége lenne, a hangulat jó, becsülettel dolgoznak a fiúk – fogalmazott Borgulya István, akinek felvetettük azt is: az első gólt idegenben is meg tudja rúgni csapata, ám abból nem biztos, hogy mindig három pont lesz.

– Valóban, a gól, gólok szoktak jönni az elején, remélhetőleg így is marad, ám arra is figyelnünk kell, hogy a vezetés ne minket zavarjon meg. Meg kell védenünk az eredményt, ha nem jön újabb találat, azt is meg kell tanulni, hogy kell egy meccset 1-0-ra lehozni – válaszolta kérdésünkre.