Idegenben szereztek pontot a fürediek

A labdarúgó NB III Nyugati-csoportjának 17. fordulójában vasárnap délután a fővárosban, a BKV Előre otthonában lépett pályára a Balatonfüredi FC és ezúttal egy pontot szerzett.

Nagyon rossz minőségű, mély talajú pályán estek egymásnak a csapatok. A kezdeményezést a vendégek ragadták magukhoz, folyamatosan rohamozták a közlekedésiek kapuját, aminek meg is lett az eredménye: a 20. percben Nagy visszagurított labdáját Bene 14 méterről lőtte a léc alá, 0-1. Ezt követően sem álltak le a piros-fehérek, gólokkal kellett volna vezetniük, ám nem sikerült érvényesíteniük az adódó lehetőségeket.

A fordulás után is hasonlóan alakult a játék képe, annyi különbséggel, hogy lassanként visszaesett a Füred játéka, a hazaiak egyre többet kezdeményeztek. Majd jött a 68. perc és egy jobb oldali hazai támadás, a vendégvédők nem tudtak felszabadítani és Szegő 8 méterről a jobb alsó sarokba jutatta a labdát, 1-1. Összességében egy jól induló mérkőzésen, egy biztosnak látszó győzelmet szalasztott el a füredi csapat, akik már az első 45 percben eldönthették volna a meccset.

Borgulya István: – Vezetést szereztünk, bennünk voltak a további gólok, ám nem sikerült nyernünk. A sáros, mély talaj nem feküdt a mi játékunknak, de ennek ellenére is hozni kellett volna a meccset. Most ennyi ment be. Gratulálok a srácoknak az idegenben szerzett pontért. Igazságos a döntetlen.