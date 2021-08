Időn túli hétméteressel kapott ki a Telekom Veszprém

A szombat esti felkészülési találkozón egygólos vereséget szenvedett a remekül játszó Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapata a német bajnok THW Kiel ellen.

Telekom Veszprém–THW Kiel 34-35 (17-18)

Veszprém Aréna, 3500 néző. V.: Bócz, Wiedemann.

Telekom Veszprém: CORRALES – Lékai 1, JAHIJA 5, SIPOS 1, LIGETVÁRI 4, Blagotinsek 2, STRLEK 10 (5). Csere: Cupara (kapus), Manaszkov 2, Maqueda, Nilsson 3, Nenadics 2, Mahé, Dörnyei, MARGUC 4, Lukács, Z. Ilics. Edző: Momir Ilics.

THW Kiel: N. LANDIN – M. Landin 4, REINKIND 8, SAGOSEN 5, Pekeler 3, Zarabec, Ekberg 5 (4). Csere: Saggau, Quenstedt (kapusok), Wiencek 1, Ciudad, Wäger, Dahmke 1, Horak, Bilyk 1, Ehrig, Duvnjak 3, WEINHOLD 4. Edző: Filip Jicha.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 7/5, ill. 6/4.

A veszprémiek keretében a csütörtöki, Nexe elleni győztes csapathoz képest egy változás történt, a svéd beállós Andreas Nilsson ismét játékra jelentkezett, azonban a csapatkapitány Rasmus Lauge még a mai napon sem léphetett pályára. A találkozó kezdete előtt a publikum nagy tapssal fogadta a lelátón helyet foglaló Mirsad Terzicet, aki tíz éven át szolgálta a bakonyi együttest.

A mérkőzés ünnepélyes pillanatokkal indult, Csík Zoltán vezérigazgató és Nagy László sportigazgató köszöntötte az ötkarikás játékokon részt vevő Telekom Veszprém kézilabdázóit, majd Carlos Perez adta át a tavalyi szezon legjobb játékosának járó díjat Gasper Margucnak. A kezdődobást Berecz Zsombor, a tokiói olimpián ezüstérmet szerző vitorlázó végezte el.

Remekül kezdtek a hazaiak, és két labdaszerzést követő ziccerből 2-0-s előnyhöz jutottak. Jól védekeztek középen a bakonyiak, néha túlságosan keményen is, Blagotinsek a 6. percben már második kiállítását kapta. Támadásban Ligetvári két bombagóllal is mattolta Landint, míg Strlek gyors akciókkal és hetesekkel jeleskedett (5-3). Corrales több bravúrt is bemutatott a kapuban, így a 10. percben 8-5 állt az eredményjelzőn.

Blagotinsek nem csak a védekezésből vette ki a részét, két szép bejátszás után vette be a vendégek kapuját (10-7). A kieli oldalon Reinkind és Sagosen tartotta a lépést a veszprémiekkel, és a félidő derekára emberelőnyben sikerült egalizálniuk, majd Jicha időkérése után a vezetést is átvették (10-11). A jól játszó Ligetvári egy szép átlövéssel egyenlített, majd Corrales védései ellenére Weinhold révén ismét a Kiel állt a jobban (11-12).

Az utolsó tíz percre fordulva fej fej mellett haladtak, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett egy találattal. 13-12-es Telekom-előnyt követően Magnus Landin kétszer is hálóba talált, majd Duvjnak is feliratkozott a gólszerzők közé, így kettővel megléptek a németek (13-15). Momir Ilics időkérése után a remek formában kézilabdázó Strlek triplázott, és újra egyenlő volt az állás. A játékrész Ekberg időn túli hetesével zárult (17-18).

A második félidő elején folytatódott a gyors gólváltás, egyik oldalon sem maradtak adósak a szép lövésekkel. A bakonyiaknál Jahija, a vendégeknél Reinkind vitte hátán a csapatot, a 36. percben 21-22 volt az állás. Strlek hétméteresével – megszerezve a találkozón tizedik gólját – egyenlített a Telekom a 40. percben (23-23). Corralesszel a kapuban továbbra is szívósan védekezett a Veszprém, ennek köszönhetően a gyors indításokkal kétgólos előnyt szereztek, így Jicha mesternek időt kellett kérnie (25-23). Jól sikerült a technikai szünet a vendégeknek, akik a bombaformában játszó Reinkind révén egalizáltak (27-27).

Nem tartott sokáig a vendégek öröme, hiszen egy perc alatt Marguc és Lékai is betalált a hálóba, sőt Manaszkov is túljárt Landin eszén (30-27). Egy labdaszerzést követően Jahija révén már négy góllal is mentek a bakonyiak, de Landin bravúrjai után a németek két gyors akcióval csökkentették a különbséget (32-30), majd hosszabb gólcsend következett. Az utolsó öt perc előtt mindkét vezetőedző időkérésre szánta el magát.

Weinhold szépítése után Mahé lőhetett büntetőt, de Landin lábbal hárított, míg a másik oldalon Ekberg pontosabb volt a hetesvonalról, így ismét döntetlen volt az állás (32-32). Az utolsó percre fordulva Dahmke szerzett vezetést a Kielnek, majd Momir Ilics kihasználta utolsó idejét. Nenadics egy háttal szerzett góllal egyenlített, ám az utolsó másodpercben Weinhold büntetőt harcolt ki, amelyet Ekberg értékesített, így a végén a német bajnok örülhetett (34-35). A vereség ellenére azonban nem lehetnek csalódottak a veszprémi játékosok, akiket a közönség is vastapssal jutalmazott a lefújást követően.