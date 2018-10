Ifi olimpia: Péringer Márk a tizenharmadik helyen zárt

Felszakadt ujjal is helyt állt a buenos airesi ifjúsági olimpián Péringer Márk, a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) fiatal diszkoszvetője.

Az argentínai Buenos Airesben még jelenleg is zajlik a harmadik ifjúsági olimpia. A Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) diszkoszvetője, Péringer Márk a tizenharmadik helyen végzett a versenyen.

Az olimpián ezúttal új szisztéma szerint bonyolították le a diszkoszvető viadalt. A fiatalok két selejtezőben dobhattak, az itt elért legjobb eredményük összeadódott, és így alakult ki aztán a végeredmény.

– Márknak nem volt szerencséje, ugyanis az elutazás előtti másfél hétben egyáltalán nem tudott edzeni, középfül gyulladást kapott, magas lázzal feküdt otthon, s a betegség az egyensúly érzékére is kihatással volt. Végül egy felhozó tréningen tudott részt venni – kezdte Mozsdényi Dávid, Márk edzője.

Mint kiderült, kint Argentínában napról napra jobban érezte magát Márk, s ez az edzéseredményein is meglátszott. – Az első selejtező alatt szakadt az eső, s az egyik sorozatban el is csúszott Márk, érthető, hogy ezek után nem tudott olyan jó eredményt elérni, 49.37 méterig jutott. A második fordulóban már jobban teljesített, 50.54 métert ért el, bár lehetett volna jobb is, hiszen felszakadt az ujja, ami folyamatosan vérzett és ez nagyban befolyásolta a teljesítményét. Összességében 99.91 méterrel a tizenharmadik helyen végzett – összegezte a megmérettetést Mozsdényi Dávid.

Az edző hozzátette, Márk mindössze másfél éve foglalkozik diszkoszvetéssel, s ez alatt 14 métert fejlődött, valamint kijutott két világversenyre is.

– Szerintem egy jó alapozással Márk tovább javulhat, annak ellenére, hogy már a junior korosztályba lép át és 1.75 kilós szerrel kell majd dobnia. Szeretnénk a télen megfelelő alapokat lerakni ahhoz, hogy jövőre részt vehessen a svédországi junior Eb-n. Ha Márk a várt ütemben fejlődik tovább, akkor pedig a két év múlva esedékes junior világbajnokságon döntőre is esélyes lehet – fogalmazott Mozsdényi Dávid.

A buenos airesi ifjúsági olimpia október 18-án ér véget, akkor tartják a záró ceremóniát is.