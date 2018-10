Így vélekednek olvasóink a Telekom Veszprém edzőváltásáról

A múlt héten arra voltunk kíváncsiak, mit gondolnak olvasóink arról, hogy a Telekom Veszprém vezetése menesztette Ljubomir Vranjes vezetőedzőt. Lássuk a válaszokat!

Szavazóink 19 százaléka szerint még időt kellett volna hagyni a svéd szakembernek, aki idén július végén így nyilatkozott: „Az idei már az én csapatom. Az öt új játékos teljesen beleilleszkedik az elképzeléseimbe. Kíváncsian várom, mi sül ki majd a régiek és az érkezők elegyéből.”

Olvasóink 38 százaléka úgy látja, nagyon gyengén teljesített Vranjes mellett a csapat, amely a 2017-18-as Magyar Kupát megnyerte ugyan, de a bajnokságban csak a második helyen végzett a MOL-Pick Szeged mögött, a Bajnokok Ligájából pedig a legjobb 16 között esett ki – ezért aztán teljesen indokoltnak látják az edzőváltást.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A szavazók 43 százaléka ennél is tovább menne, a magyar válogatott éléről is elküldenék a svéd szakembert, ez azóta már meg is történt.

Egyelőre úgy tűnik, azoknak volt igaza, akik helyeselték az edzőváltást, hiszen szombaton a Telekom Veszprém az új edző, Gulyás István vezetésével egygólos győzelmet aratott a Bajnokok Ligájában a fehérorosz Meshkov Breszt otthonában.