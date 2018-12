Ildi, a veszprémi TRX-hadvezér

Arcra esett, amikor először kipróbálta a TRX-et, azonban ez nem szegte kedvét, sőt. Az ő „rákattanásából” már rengetegen profitáltak. Nemcsak egészséges mozgást, szemléletet is lehet tőle tanulni. Az óráin mosolyogva „halnak meg” az emberek.

Réti Ildikót hallgatva és nézve nem nehéz megállapítani, hogy neki a sportban van a helye. És nagyon jó, hogy végül megtalálta magának ezt a helyet, mert általa rengetegen kaptak/kapnak impulzust a testmozgásra, az egészségesebb életmódra.

– Mindig fontos volt számomra a sport. Sok mindent kipróbáltam és űztem, nem versenyszerűen, viszont nagy lelkesedéssel. Igazság szerint már 18 évesen edző szerettem volna lenni, de akkor még nem érett meg erre az idő. A szüleim is inkább más irányba terelgettek – kezdte történetét Réti Ildikó, aki Paksról származik, és a középiskola után került Veszprémbe, az egyetemen tanult tovább, méghozzá vegyésznek.

A diploma megszerzése után Ildi szembesült a pályakezdők legnagyobb nehézségével: hiába a végzettség, tapasztalat nélkül nem kapott állást. Már korábban elhatározta, hogy patikalátogató lesz, eleinte hiába próbálkozott, de nem adta fel, és kisebb kitérőt követően aztán sikerült az egyik multihoz kerülnie.

– Egy hónap tréning után máris terepen voltunk. Igazi mély víz volt, nagyon nehéz időszak, de rengeteget tanultam. Már belerázódtam a munkába, amikor jött a hír, hogy csoportos létszámleépítés lesz, embereket fognak elküldeni. Hiába voltak velem elégedettek, mivel egy külsős cég alkalmazott, én is érintett voltam. Először befeszültem, aztán lenyugodtam és lelazultam. Az utolsó hónapomban végiglátogattam az összes patikámat, mindenhol nagyon rendesek voltak, fantasztikus visszaigazolás volt ez számomra.

A váratlan csavar régi/új irányba terelte Ildit, aki harmincévesen megkapta a lökést a korábban vágyott edzősködés felé.

– Beiratkoztam egy fitnesz- iskolába. Bementem az órára, leültem, és már a második pillanatban tudtam, hogy ez az én irányvonalam!

Ildi több helyen tartott edzéseket a megyeszékhelyen, animátorként dolgozott a Balaton-parton, közben folyamatosan képezte magát.

– Szerintem óriási felelősség edzőnek lenni. Az emberek rád bízzák magukat, az egészségüket, nem teheted meg, hogy ne a lehető legfelkészültebben, a legnaprakészebb tudás birtokában dolgozz velük. Nyitottnak kell lenni és segítőkésznek, egyaránt fontos a motiválás, az odafigyelés és a javítás. Na és persze nem szabad leállni a tanulással, hiszen a dolgok változnak, az ismeretanyagok bővülnek, frissülnek.

Ildi sokféle edzői bizonyítványt, képesítést szerzett, de ma már a legtöbben TRX-trénerként ismerik. Pedig finoman szólva sem volt pozitív az első találkozása a speciális hevederrel végzett, saját testsúlyos mozgásformával. – Még 2010-ben ismerkedtem meg a TRX-szel. Első próbálkozásra az egyik gyakorlatnál csúnyán arcra estem, s rögtön el is könyveltem magamban, hogy én ehhez béna vagyok. Ezt azért emelem ki, mert az én példám is mutatja, hogy nem feltétlenül kell feladni valamit, ha az első alkalom csalódást okoz. Kis idővel később rákattantam, és amikor az edzőm megkérdezte, hogy nem akarok-e én is edző lenni, akkor olaj került a tűzre.

Természetesen a TRX-tanfolyamok sem okoztak gondot neki, s akkor már tudta, ezzel szeretne foglalkozni.

– 2013-ban tartottam az első saját TRX-órámat, és alig bírtam felfogni, hogy ott állok, nagyon féltem. Szerencsére jól sikerült, s egyre több edzésem lett, sok helyre jártam, és akkor már azt mondtam magamban: egyszer lesz egy saját termem.

Néhány évvel később házhoz jött a lehetőség, az egyik edzőteremnek a vezetői, ahol dolgozott, külföldre költöztek. Megkérdezték, nem akarja-e továbbvinni a boltot.

– Nagy fába vágtam a fejszémet, hamar rájöttem, hogy más edzőnek és más teremvezetőnek lenni – fogalmazott Ildi, aki egyedül vetette bele magát a munkába, ő tartotta az edzéseket, miközben tárgyalt, fejlesztésekben gondolkodott, majd próbálta azokat kigazdálkodni, megvalósítani. Vitte a hév előre, azonban hamar rájött, hogy ezt így nem lehet hosszú távon csinálni.

Ma már csapata van, elmondta, neki a társak keresésénél az volt a legfontosabb, hogy emberileg milyen a jelölt. Sikerült olyan trénereket találnia, akik megfelelnek az elsődleges szempontnak, emellett szakmailag is kiválóak. Az irány közös, a tervek hosszú távra szólnak. Ildi nemcsak jó termet álmodott, közösségépítésre is törekszik. Sokan járnak hozzájuk, a hangulat mégis családias, közös programokat szerveznek, barátságok szövődnek.

A veszprémi teremvezető pozitív változásokat tapasztal az emberek egészségtudatosságával kapcsolatban, egyre többen szeretnének több sportot és mozgást az életükbe.

– Sokan vannak azok, akik 40 éves koruk felett kezdenek el sportolni először vagy hosszabb szünet után. Fontos, hogy nem szabad fejest ugrani, heti öt edzés, plusz diéta, na az egyenes út a kudarcba. Kezdésnek én heti két alkalmat szoktam ajánlani, és annak a rendszeres betartását. Ha jól érzed magad, úgyis magadtól fogsz többet jönni. Természetes, ha a motiváció ingadozik, de újrakezdeni nagyon nehéz.

Réti Ildi – bár állítja, az edző is emberből van – hihetetlen energiával rendelkezik, s ezt az energiát képes másokra is átsugározni. Nem véletlen, hogy ő az egyik legnépszerűbb tréner a megyeszékhelyen. Nem ismer kegyelmet az órákon, de két gyakorlat között nincs nála megértőbb és vigasztalóbb oktató. Olyan, mint egy jó hadvezér: harcba küldi az embereket, és ő megy elöl. Követői bíznak benne, jól tudják, hogy ezen a csatatéren csak a punnyadtságot, a kedvtelenséget és a motiválatlanságot lehet otthagyni.

