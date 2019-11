Ilyen még nem volt: két tétmérkőzés egy este alatt

Nem mindennapi feladat előtt áll a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttese, amely kedden előbb a SEHA-Ligában lesz érdekelt a Szpartak Moszkva ellen, majd ezt követően az NB I-ben, a Csurgói KK-val találkozik.

A dupla meccses napon az U21-es gárda is főszerepet kap.

Hasonlóra még nem volt példa a veszprémi klub történetében, de a sűrű versenyprogram miatt nem lehetett másképp megoldani, így aztán három óra eltéréssel két különböző fronton kell helyt állnia a férfi kézilabda-együttesnek. Ezt a nem mindennapi feladatot a Telekom húsz fős kerete, amelyben több sérült játékos is akad, nem is bírná el, így a második csapat, a Gulyás Péter és Momir Ilics irányította U21-es gárda főszerephez jut. A fiatalok, több felnőttel kiegészülve, vívják majd a 17.15 órakor kezdődő SEHA-Liga ütközetet a Szpartak Moszvával.

Az ifjak néhány hete egyszer már összecsaptak az orosz élcsapattal, akkor Moszkvában Székely Mártonnal és Borut Mackovsekkel kiegészülve, óriási meglepetésre 26-23-ra nyertek.

– Számunkra hatalmas dolgo, hogy ismét a SEHA-Ligában szerepelhetünk. A múltkori, moszkvai diadal elképesztő energiákat mozgósított a srácokban és a győzelem után hetekig nem volt gond az önbizalmunkkal. Nagyon sokat tudtunk akkor előrelépni – kezdte Gulyás Péter, a Telekom U21 vezetőedzője.

A tréner kitért rá, a veszprémi találkozón egy más szemléletű, más struktúrában játszó Moszkvával mérik össze erejüket, miután edzőt váltott a rivális. Oleg Kulesov vette át a csapat irányítását, aki többek között az orosz férfi válogatottat is vezette.

– Agresszívebb, intenzívebb védekezésre és gyorsabb támadójátékra számítunk. Reményeink szerint, sok néző látogat majd ki az arénában és sokan lesznek kíváncsiak a fiatal magyar tehetségekre. Szeretném, ha ez a fiúkat inkább doppingolná és feldobná, nem pedig visszavetné. Nem titkolt célunk, hogy újre legyőzzük a Moszkvát – hangsúlyozta.

Gulyás Péter hozzátette, két olyan poszt akad, ahol szükségük lenne a nagy csapattól erősítésre, kapust és balátlövőt is szívesen látnának, akárcsak a múltkor.

– Többen is kisebb sérüléssel bajlódnak a nagycsapatban, így még nem tudjuk, Davis mester, kiket tud kölcsönadni. Ráadásul este az NB I-ben is feladat vár a nagyokra, ahol szintén nevezni kell 14 játékost. Szóval az, csak kedden derül ki, kikkel erősödhetünk és mely posztokon – mutatott rá.

Megtudtuk azt is, a fiatalok ezen kívül még egy SEHA-Liga mérkőzést kaptak, december 13-án a Metaloplastica otthonában bizonyíthatnak majd.

Szűcs Bence, a Telekom U21 beállója, aki egyébként hétközben a nagyokkal tréningezik úgy fogalmazott, Moszkvában már megmutatták, mire képesek és szeretnének hasonlóan jó produkcióval előrukkolni saját közönségük, a szüleik, testvéreik, barátaik előtt is.

– A moszkvai siker után rengeteg pozitív üzenetet, jó szót kaptunk. Most is alaposan felkészültünk, tisztában vagyunk vele, hogy más védekezési szisztéma szerint játszik majd a Szpartak, és hogy gyorsabb labdafelhozatalra, nagy rohanásra számíthatunk. Mi azonban szeretnénk helyt állni és hazai pályán is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy itthon tartsuk a két pontot – nyilatkozta a 20 esztendős fiatalember.

A 17.15 órakor kezdődő SEHA-Liga összecsapást követően 20.15 órakor az NB I-ben vár kötelező feladat a Telekomra. Az EHF Kupában szereplő Csurgó lesz a vendég.

Mivel a két mérkőzés között alig több mint egy óra marad, ezért a klub alkalmazottjaira is komoly feladatok várnak. Át kell például matricázni a parkettet, az aréna küzdőterén a SEHA logóit le kell cserélni a magyar bajnokság támogatóira. Persze bakizni, szöszmötölni nem lehet, hiszen a csapatok egy órával a kezdés előtt újra a pályára lépnek, a bemelegítés nem maradhat el.