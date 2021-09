Ismert nemzetközi futballiskolával kötött megállapodást a Gyulafirátót SE

Az előző, 2020/2021-es szezonban mindössze két riválist tudott megelőzni a labdarúgó megyei első osztályban a Gyulafirátót SE felnőttcsapata, mégis sikerült klubrekordot elérniük a veszprémi városrész fut­ballistáinak.

Ezt ne hagyja ki! Ebben a botrányban komolyan megüthetik a bokájukat Cseh Katalinék

Az 1954-ben alakult egyesület korábban, több részletben összesen 11 évet töltött a megye legmagasabb osztályában, most sikerült felülmúlni ezt a számot, a Gyulafirátót SE megszakítás nélkül már 12. éve tagja a Veszprém megyei első osztálynak.

– Sajnos az utóbbi évek ennek ellenére sem úgy alakultak, ahogy az egyesület vezetői, tagjai szerették volna, nem sikerült egy helyileg meghatározó csapatot építeni. Több dolog is nehezítette az egyesület életét, a megyében kialakult helyzet nem kedvez a továbbra is amatőr alapokon működő Gyulafirátót SE-nek. Nagy segítség lenne, ha az itt élők jobban a magukénak éreznék egyesületünket, és a játékosok és szülők is látnák, hogy lehet itt is fejlődni, érdemes itt focizni. Jelenleg túl nagy az elvándorlás – fogalmazott Fogl Sándor szakmai vezető, aki hozzátette: egy sportegyesület kirakatcsapata mindig a felnőttalakulat, amely eredményével azonosítják a klub­e­redményességet, pedig más együttesek is léteznek.

– A felnőttek mellett még hét csapatunk játszott a különböző bajnokságokban, és részt vettünk a négy Bozsik-korosztály tornáin is. Nagy büszkeség a nagy létszámú U7-es csapatunk, amely mellett előkészítő csoportot is indítottunk a 4–5 éves gyerekeknek.

Tizenhárom éve rendezzük meg a Rátóti Focitábort, amit a magas létszámra való tekintettel idén két részre bontottunk, és ezen összesen 62 fiú és lány focizott két héten keresztül. Nagy siker volt az augusztusi III. RAC Családi Nap, ahol nemcsak az igazolt játékosainkat vendégeltük meg, hanem a település minden sportolni, focizni szerető lakosát – mondta.

Fogl Sándorék évek óta szeretnék szakmailag is megerősíteni csapatainkat, el is kezdtek egy európai kitekintést, jártak Németországban, Spanyolországban és Hollandiában, hogy az ott tapasztaltakat hasznosítsák az edzéseken.

A pandémiás időszak miatt ezeket az utakat szüneteltet­niük kellett, ezért más irányban kezdtek érdeklődni. Végül többszöri egyeztetés után egy ismert nemzetközi futballiskolával kötöttek megállapodást, amelynek köszönhetően új szintre emelik a tréningeket. Miről van szó?

– Még nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a technikai képzésre. A módszer hatékony alkalmazásával el tudjuk érni, hogy a szisztematikus munka meglátszik majd csapataink teljesítményén, és elérjük az eredetileg is kitűzött célunkat. Továbbra sem eredményben gondolkodunk, hanem abban, hogy olyan játékosokat, olyan embereket neveljünk, akik évről évre bizonyítják, hogy van létjogosultsága és van jövője ennek a kis egyesületnek.

Az edzőik elé tűzött cél nem csapataik helyezése, hanem az, hogy évről évre képezzenek olyan játékosokat, akik feljebb lépve megfelelnek a magasabb követelményeknek. – Hosszú távú tervünk pedig az, hogy a mi általunk kinevelt játékosok alkossák nagyrészt a felnőttcsapatunkat, és döntsék meg évről évre az idén elért klubrekordot – tette hozzá Fogl Sándor.