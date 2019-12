Ismét Európa legjobbjait hívták meg Veszprémbe

Ahogy idén januárban is, úgy 2020-ban is Európa legrangosabb utánpótlás-nevelő egyesületei vesznek részt a Balaton Cup serdülő és ifjúsági nemzetközi kézilabdatornán.

Gulyás Péter, a Telekom Veszprém utánpótlásért felelős szakmai igazgatója lapunknak elmondta, igazi nagyágyúkat sikerült megint Magyarországra csábítani.

– A PPD Zagrebot és az RK Celjét évtizedek óta Európa legjobb utánpótlás-nevelő egyesületei között tartják számon. A katalán Barcelona vagy a német Füchse Berlin akadémiáira sem könnyű bejutni, ahogy az izlandi Valur Reykjavík is a skandináv országok egyik legjobbjának számít. Ez a névsor komoly rangot jelent, s elárulhatom, hogy nagyon sok más, patinás európai klub is szeretett volna részt venni a tornánkon, ám ez egy meghívásos esemény, amelyre nem mindenki juthatott be – magyarázta a szakmai vezető.

Gulyás Péter hozzátette, a januári, sikeres kupa híre gyorsan eljutott Európában minden nagy klubhoz, s most például Düsseldorfból érkezik egy küldöttség, hogy tapasztalatot szerezzen a nyárra.

Megtudtuk azt is, mindkét korosztályban az volt a cél, hogy a kontinens valamennyi kézilabda-kultúrája képviseltesse magát, így például a déliek, a skandinávok, a németek vagy a délszlávok. Egyedül a franciák maradtak ki, ahol január közepén zajlanak a különböző utánpótlás-bajnokságok és ezért nem tudnak részt venni a veszprémi tornán.

Gulyás Péter felidézte, annak idején még utánpótlás korú játékosként számos Balaton Kupán részt vett, akkoriban azonban még húsvétkor zajlott a torna, és szinte borítékolható volt, hogy a hazaiak mellett a Celje, a Zágráb, és a Magdeburg harcol majd az érmekért.

– A mostani Balaton Cupon azonban nem lehet megjósolni, mely csapatok juthatnak a négy közé, valamennyi meghívott ugyanis nagyon erős csapattal érkezik hozzánk – hangsúlyozta.

Tavaly mindkét korosztályban sikerült érmet szerezni a Telekom Veszprémnek: a serdülők óriási meglepetésre itthon tartották a győztesnek járó trófeát, míg az ifik a fináléig jutottak, ahol végül meg kellett elégedniük a második helyezéssel.

– Az ifistáinknál év közben nagyon sok volt a sérülés. Ez egyfelől komoly teher, ugyanakkor a cseréknek hatalmas lehetőség. Ők pedig éltek is vele, nagyon sokat fejlődtek az elmúlt időszakban a több játéklehetőség következményeként. Bízunk benne, hogy ismét versenyben lehet az éremért ez a korosztály. A serdülők is okozhatnak meglepetést, ahogy januárban is. Akkor a hazai pálya, a bizonyítási vágy, hatalmas hajtóerő volt számukra – mondta.

A XXX. Balaton Kupát január 15. és 18. között rendezik meg.