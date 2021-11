Ismét nagy csata vár a füredi együttesre

Talán túlzás lenne azt állítani, hogy szárnyal a BKSE, de az biztos, hogy régen látott remek sorozatban vannak az NB I.-es füredi kézilabdázók, akik holnap a Csurgói KK-t látják vendégül.

Nyolcadik mérkőzésén a hatodik sikerét aratta ebben az idényben múlt szombaton a Balatonfüredi KSE. Ráadásul nem akármilyen győzelmet tudhat maga mögött a Balaton-partiak NB I.-es csapata. György László legénysége idegenben tudott nyerni, méghozzá az egyik legnagyobb rivális, a Gyöngyös otthonában.

A Balaton-partiak keményen megküzdöttek a két pontért, az összecsapás első fél- idejének végén sikerült előnyt szerezniük, a különbség a fordulás után még nőtt is, ám a hazaiak egalizálni tudtak a hajrá előtt. Az öldöklő küzdelem az utolsó percben dőlt el, Malinovic találatával 28-27-re nyertek a vendégek. A BKSE ezzel megerősítette harmadik helyét a tabellán, a negyedik FTC három ponttal áll mögötte, a Gyöngyös lecsúszott az ötödik helyre. – Nagy küzdelemre számítottunk Gyöngyösön, és ez be is jött. Tudtuk, hogy rendkívül nehéz dolgunk lesz, ha nyerni akarunk. Sok minden kellett a győzelemhez, viszont külön jelentős szerepe volt benne Tóth Mihály védéseinek és Dejan Malinovic támadásban mutatott teljesítményének. A végére kicsit elfogytunk, de sikerült a magunk javára fordítanunk a találkozót – tekintett vissza a derbire György László, a Balaton-partiak szakvezetője.

A fürediek a folytatásban egy régi nagy riválissal találják szemben magukat, szombaton a Csurgó vendégeskedik a Balaton Szabadidő Központban. A Somogy megyeiek meglepetésre a tabella utolsó előtti helyén tanyáznak, csak a Dabast és a Gyöngyöst győzték le, hat mérkőzésen alulmaradtak. A csapatnál edzőváltás volt, a spanyol Mariano Ortegát november elején Baranyai Norbert váltotta mint megbízott szakvezető. Baranyai először múlt héten, a Tatabánya ellen irányította a Csurgót, amely öt góllal kapott ki hazai pályán ellenfelétől.

– Ahogy azt eddig is hangsúlyoztam, nem tehetjük fel a lábunkat, véletlenül sem szabad „felpuhulnunk”, továbbra is keménynek és koncentráltnak kell maradnunk. Minden csapat nagyon küzd, messze a szezon vége, még nem dőlt el semmi, a Csurgó számára sem. Azt gondolom, a vendégek óriási erőbedobással játszanak majd, nagyszerű állománnyal rendelkeznek, magas a védőfaluk, gyorsan kézilabdáznak, így rendkívül nehéz dolgunk lesz. Nekünk is a maximumot kell nyújtanunk, hiszen ez egy nagyon fontos meccs a számunkra – hangsúlyozta György László, akinek a csapatából több alapember játéka is kérdéses a holnap 18 órakor kezdődő összecsapáson.