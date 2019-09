Izgalmas versenyformát próbálhattak ki a veszprémi tájfutók

Új versenyformába kóstolhattak bele régiónk tájfutói a nemrég megrendezett Szombathely Kupán. A Veszprémi Honvéd SE sportolói összesen 14 érmet szereztek a megmérettetésen.

A rendkívül látványos, pörgős kieséses sprintversenyt jövőre vezetik be a tájfutó-világbajnokságon, a Szombathely Kupa résztvevői először próbálhatták ki az új típusú versenyformát régiónkban.

– A terep újnak számított, az elmúlt húsz évben nem rendeztek tájfutóversenyt az Oladi-­lakótelep környékén. A pályák változatos jellegű területeket érintettek, lakótelepeket, parkokat, játszótereket, de a városi környezet ellenére sűrű aljnövényzetű erdősávokon, a Perint-patak mentén ligetes-erdős részeken és tarra vágott szántóföldeken is keresztül kellett haladniuk a futóknak – tájékoztatott Mérő Edit, a Veszprém Megyei Táj­futó Szövetség sajtóreferense, akitől megtudtuk még: a verseny három fordulóból állt. Elsőként selejtezőt rendeztek, s ez a futam egyben Vas megye rövidtávú tájékozódási futóbajnoksága is volt, külön eredményhirdetéssel.

– A selejtezőből kategóriánként (férfi/női ifjúsági, felnőtt és szenior) a legjobb 12 időt futó versenyző juthatott tovább, akiket a szabályok alapján a kategóriánkénti két-két elődöntős csoport valamelyikébe soroltak be utána. Délután először ezekben a hatfős elődöntőkben mérkőztek meg egymással a továbbjutók, ahonnan csoportonként csak a három-három legjobb időt elérő versenyző kerülhetett be a döntőbe, a többiek pedig kiestek. Így alakult ki a döntők adott létszámú, hatfős mezőnye, akiket egyszerre indítottak, tömegrajttal, ezáltal a célba érkezési sorrend egyben a végeredményt is jelentette. Így a nézők számára is jól nyomon követhető, izgalmas, szoros küzdelmek alakultak ki.

Mérő Edit megjegyezte, a kieséses sprintversenyen a jó helyezésekhez tehát háromszor kellett rajthoz állni a nap során, három pályát kellett hibátlanul, a lehető leggyorsabban teljesíteni. A Veszprémi Honvéd Sportegyesület versenyzői eredményesen szerepeltek: Vas megye rövidtávú bajnokságán nyolc érmet szereztek, míg a Szombathely Kupa keretében tizenegyen jutottak el a döntőig, ahol végül hatan értek el dobogós helyezést.

Eredményeik, Vas megye rövidtávú bajnoksága, F14B: 1. Barát Miklós. F45B: 1. Barát János, … 3. Tömösközy Tamás. F55B: 2. Domán Gábor. N16B: 1. Szalontai Sára. N21B: 1. Mérő Dominika, 2. Varsányi Kinga. N45B: 3. Németh Zsoltné.

Szombathely Kupa, férfi ifjúsági: 3. Barát Miklós. Férfi szenior: 2. Barát János, 3. Horváth Tivadar. Női felnőtt: 1. Mérő Dominika. Női ifjúsági: 2. Szalontai Sára. Női szenior: 3. Németh Zsoltné.