Izgalmas volt, de mind a három pontot megszerezték a hazaiak

Szezonbeli második mérkőzését is megnyerte a veszprémi futsalcsapat, amely hétfőn hazai pályán egy találattal volt jobb ellenfelénél.

Veszprém–NyKSE 2-1 (2-0)

Veszprém, 900 néző. V.: Farkas, Ibriksz, Héra Balaton Bútor FC Veszprém: Spandler – Tatai, Boromisza, Pál, Rutai. Csere: Sásdi, Palvek, Fridrich, Tar, Bognár, Ábrahám, Bencsik Á., Fellembek, Bencsik R. Edző: Fehér Zsolt.

Nyírgyulaj KSE: Opre – Vlasovych, Kondás, Csoma, Lapa. Csere: Dobó, Szabó, Vass, Orosz, Nagy, Hajdu, Harmati, Nahornyi, Domokos. Edző: Lovas Norbert.

– Történelmi pillanat, hogy névadó szponzort jelenthetünk be – mondta Ovádi Péter országgyűlési képviselő azon a sajtótájékoztatón, amelyet az évad első hazai meccse előtt tartottak a Március 15. úti csarnokban. A futsalklub társadalmi elnöke hozzátette: a történelmi pillanatoknál szokás számot vetni a múltról. – Fiatal klub a miénk, 10 éves, de a futsal gyorsan otthonra lelt Veszprémben és szeretett sportág lett. Szerencsre ma már nemcsak mi gondoljuk úgy, hogy a futsal népszerű, a gazdasági szereplők is felfigyeltek erre a sportklubra, amely az NB II-ből indult, az első osztályban pedig gyakran megtölti a Március 15. úti csarnokot. A mérkőzéseken sok néző van, remek a hangulat és ez a vállalkozásoknak is feltűnik, így találtunk egymásra a Balaton Bútorral. Bízom benne, hogy közösen sikeresek leszünk – fogalmazott Ovádi Péter.

Rajki Tamás klubelnök elárulta a csapat új nevét: Balaton Bútor FC Veszprém. – Büszkeséggel tölt el, hogy eljutottunk erre a szintre és mások elismerését is kivívtuk, igyekszünk megfelelni a bizalomnak – jelentette ki.

Kalauz Károly, a Balaton Bútor Kft. igazgatója örömét fejezte ki, hogy részesei lehetnek a bakonyi futsalklub felemelkedésének. – Már 124 év áll mögöttünk Veszprémben és szerettünk volna jobban részesei lenni a város életének. A kollégáimmal mi is aktívak vagyunk, mint szurkolók, és szerettünk volna a sportba invesztálni, így került képbe a futsal – mondta. A sajtótájékoztatón elhangzott még, hogy a jövőben nagy tervei vannak az egyesületnek, amely idővel szeretne magyar bajnok és Bajnokok Ligája induló lenni.

A szezon első hazai mérkőzése előtt a veszprémiek a nyáron távozó Schmidmajer Ádámot és Gyurcsányi Zsoltot köszöntötték a játéktéren. A házigazda kezdett erőteljesebben, de a vendégek is jelentkeztek néhány veszélyesebb lövéssel. Az 5. percben gólra váltotta fölényét a Veszprém, Rutai szabadrúgása találta meg Tatai Józsefet, aki közelről lőtt a kapuba, 1-0.

A 7. percben a nyáron Kecskemétről érkezett Rutai újabb gólpasszt adott, ezúttal Boromisza Dániel kapott jó labdát tőle, 2-0. Ezzel a hazaiak megadták a meccs alaphangját, a Nyírgyulajnak idő kellett, mire újra összekapta magát. A félidő második részében a vendégek már ismét tudtak lehetőségeket kialakítani, többször is tűz alá vették Spandler kapuját, ám az igazi ziccer a másik oldalon adódott. Egyik csapat sem tudott találatot elérni, 2-0-ás hazai vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

A második játékrészben öt a négy elleni játékra váltott a Nyírgyulaj, ám inkább a Veszprémnek adódtak lehetőségei. Nem is kicsik, Bognár például nem találta el az üres kaput. A vendégcsapat ment előre becsülettel, Tataiék kontrái viszont továbbra is további gólokkal kecsegtettek. Azonban nem született újabb bakonyi találat, a Nyírgyulaj viszont szépített. A 36. percben Vass Ottó bombázott a bal felső sarokba, 2-1. Izgalmassá vált a hajrá, a vendégek közel voltak az egyenlítéshez, de a hősiesen védekező Veszprém begyűjtötte a három pontot.

Fehér Zsolt: – Azt kaptam a meccstől, amit vártam. Tudtuk, hogy jó csapat a Nyírgyulaj. A második félidőben eldönthettük volna a meccs sorsát, nagyon örülök a győzelemnek!

Lovas Norbert: – Továbbra is van mit javítani a védekezésünkön, buta gólokat kaptunk. A második félidőben váltottunk, és ez sikeres volt. Igaz, a Veszprém is betalálhatott volna, a végén majdnem kiegyenlítettünk, de elhibáztuk a ziccert.