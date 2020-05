Január óta Kerekes Balázs vezeti a Veszprémi Taekwon-do SE-t

Negyvenéves vezetői munka után adta át a stafétát a Veszprémi Taek­won-do Sport Egyesület alapítója és vezetőedzője, Somlai János és segítője, Sebestyén Pál. A klubot január óta Kerekes Balázs irányítja, aki két és fél hónapot követően a járvány miatt most rendkívüli helyzetben igyekszik életben tartani az egyletet.

Az éppen negyvenesztendős Kerekes Balázs 1991 óta tagja a Veszprémi Taekwon-do SE-nek, még 12 évesen csatlakozott a klubhoz.

– Ugyan a Botev iskolában, mint minden fiú, én is fociztam, de valami más sportot is ki szerettem volna próbálni. Szerencsére nagyon gyorsan jöttek a sikerek, rögtön az első versenyemen összehoztam egy bronzérmet. Aztán az első övvizsgámon kettős előléptetést kaptam, ami nagy lökést adott a sportpályámnak. Rendkívül motivált, elszánt voltam – idézte fel a kezdeteket Kerekes Balázs.

Akkoriban olyan klasszisok sportoltak a veszprémi egyesület kötelékében, mint a világ- és Európa-bajnok Rajkai Andrea, Papirovnyik Mónika vagy a kontinenselső Kandikó Zoltán és Gipp András. Balázs úgy fogalmazott, nagy összetartás jellemezte a társaságot, és a fantasztikus eredmények kellően motiválták a feltörekvő nemzedékeket. Mindenki azért akart napról napra jobb lenne, hogy bekerülhessen a csapatba, a válogatottba, amelynek gerincét a veszprémiek adták, járhasson külföldre versenyezni és megmutathassa tudását a nemzetközi porondon is. Balázs végül 1996-ban bekerült az ifjúsági válogatottba, s onnan szépen lépegetett felfelé. Viszonylag rövid idő alatt hét magyar bajnoki címet szerzett. A pályafutása viszont 2001-ben megakadt, amikor megszületett a kislánya, s nem a taekwondo, hanem a civil élet kihívásai élveztek prioritást. Később aztán, amikor újra több ideje jutott magára, újult erővel vetette bele magát a munkába.

– Az edzői pályába már viszonylag fiatalon belekóstoltam, mert amikor Pécsett tanultam, testnevelés szakon, az egyetemi kick-box csoportot 19 évesen rám bízták, én tartottam a tréningeket. Kipróbáltam ezt a sportágat is, és elég szép eredményeket értem el, hiszen magyar bajnoki címet szereztem és két Világkupa-­bronzérmet is begyűjtöttem – tudtuk meg.

Amikor visszatért Veszprémbe, ismét a taekwondo­edzéseken találta magát. Igaz, egyre kevesebbet versenyzett, inkább mások felkészítésében vállalt szerepet. Közben négydanos mester lett, ami egyenlő a nemzetközi instruktori megnevezéssel. Az 5. danos vizsgára is felkészült, márciusban lett volna az erőpróba, amely azonban a járvány miatt sajnos elmaradt.

– Tavaly ünnepelte az egyesület fennállásának negyvenedik évfordulóját. Megkeresett Somlai mester, és felkért, vegyem át tőle a stafétát. Először csak a vezetőedzői címet akarta rám ruházni, később azonban úgy vélte, akkor lehet sikeresen irányítani egy klubot, ha minden jogot átveszek.

A váltást követően Balázs a fiatalítást, az utánpótlásbázis szélesítését tűzte ki célul. Ebben nagy segítséget nyújtanak neki edzőtársai, Papirovnyik Mónika és Meilinger László, akik jelenleg is a gyerekcsoportokkal foglalkoznak. A felnőtt szakosztályban valamivel kevesebben vannak, akad azonban egy-két kivételes tehetségű sportoló. A vezetőedző külön kiemelte Naszer Júliát, aki magyar bajnoki címe mellé további hat érmet is szerzett a legutóbbi országos erőpróbán. Ugyancsak megemlítette Gyimesi Laurát, aki hat medáliát gyűjtött egyéni és csapat kategóriákban az ob-n, valamint a feltörekvő Bándi Dorkát.

– A koronavírus-járvány alaposan megbolygatta az eddigi nyugodt életünket. Most az a legfontosabb, hogy megpróbáljunk megtartani minden sportolót. Épp ezért két segítőmmel, a kétdanos Tőkés Renátával és az egy­danos Szíjártó Gáborral kemény munkát végeztünk az elmúlt hetekben. Online edzéseket tartottunk, hírleveleket gyártottunk, próbáltuk egyben tartani a közösségünket. Most úgy tűnik, szeptemberig szinte biztosan nem tudunk zárt térben, vagyis tornateremben edzeni, ezért a Gulya-dombon szervezünk gyakorlásokat. Az idén az októberi szlovén Világkupára több sportolónk is készült, azonban ezt a viadalt biztosan nem tartják meg az idén. Lehetséges, hogy ebben az évadban egyáltalán nem lesznek versenyek, ezért ezt az időszakot a fejlődésre kell kihasználnunk. Akár profitálhatunk is ebből a helyzetből – vélekedett a tréner.

Kerekes Balázs hozzátette, szeptembertől újult erővel dolgoznak tovább, s nem csak fia­talokat, idősebbeket is várnak az egyesületbe, akik szívesen kipróbálnák a taekwondót.